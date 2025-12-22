WindTre, per Natale nuova offerta con 15 GB extra in roaming

L’operatore telefonico italiano WindTre stanno proponendo sul proprio sito web l’attivazione di tante offerte mobile di rilievo. Per le festività natalizie, però, l’operatore ha deciso di riproporre anche l’offerta mobile nota con il nome di WindTre GO 250 XS 5G Digital. Quest’ultima ha un costo per il rinnovo estremamente basso, pari a soli 5,99 euro al mese. In occasione del natale, poi, l’operatore ha deciso di proporre l’offerta con anche 15 GB di traffico dati extra per navigare in roaming nei paesi dell’Unione Europea.

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WindTre per Natale propone una nuova offerta con 15 GB extra per navigare in roaming

Per questo Natale l’operatore telefonico italiano WindTre sta proponendo sul proprio sito web una nuova offerta. Si tratta come già detto dell’offerta nota con il nome di WindTre GO 250 XS 5G Digital. Questa offerta è stata già proposta in passato dall’operatore, ma ora c’è una novità. Per le festività natalizie, coloro che attiveranno l’offerta avranno a disposizione anche 15 GB di traffico dati extra per navigare nei paesi dell’Unione Europea.

Tutto questo senza costi aggiuntivi. Gli utenti dovranno infatti sostenere sempre un costo per il rinnovo pari a 5,99 euro al mese. Nel bundle dell’offerta, sono poi compresi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, fino a 50 sms da inviare verso tutti i numeri e fino a ben 250 GB di traffico dati. Questi sono inoltre validi per navigare con le reti di quinta generazione dell’operatore WindTre alla massima velocità disponibile.

Anche questa offerta, però, non è rivolta a tutti. WindTre GO 250 XS 5G Digital sarà infatti disponibile all’attivazione soltanto dai nuovi clienti che decideranno di richiedere la portabilità del proprio numero da alcuni specifici operatori rivali. Tra questi, sono compresi Iliad, PosteMobile e CoopVoce.

Per tutti i clienti che provengono da questi operatori telefonici, si tratta senz’altro di un’occasione ghiotta per ottenere un’offerta di rete mobile sorprendente.