Windtre: i giga non finiscono mai con questa offerta

Aggiornato oggi usufruire di minuti, SMS e soprattutto gigabyte di traffico dati per navigare rappresenta un elemento essenziale della nostra routine digitale, ogni utente ha bisogno infatti di sfruttare questi elementi per poter portare a termine tutti i compiti che riguardano l’utilizzo di strumenti digitali e soprattutto di Internet, di conseguenza attivare un’offerta sul nostro numero di cellulare è diventato ormai imprescindibile.

Ogni utente ovviamente ha bisogni diversi ed ecco che dunque i provider telefonici garantiscono offerte di vario genere. Pensate per accontentare un po’ tutti quanti, i cataloghi sono infatti molto variegati e contengono offerte e praticamente per tutti i gusti, un provider che in questo senso rappresenta una vera certezza ormai è WINDTRE, l’operatore tinto di arancio infatti garantisce offerte di ogni genere pensate per accontentare praticamente tutti, non a caso sul suo sito ufficiale di recente è arrivata un’offerta davverosenza mezze misure dedicate a coloro che vogliono cambiare operatore mantenendo il loro numero, scopriamo insieme che cosa offre e il prezzo.

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Giga completamente illimitati

L’offerta in questione al prezzo di 9,99 € al mese garantisce la bellezza di minuti illimitati verso tutti, 50 SMS verso tutti e soprattutto gigabyte in 5G completamente illimitati per navigare, si tratta sicuramente di un’offerta davvero interessante dal momento che i costi di attivazione sono completamente gratuiti ed è dedicata a coloro che effettuano la portabilità ad altro operatore telefonico, la lista degli operatori supportati è disponibile all’interno del sito ufficiale dedicato all’offerta, la portabilità dunque rappresenta l’unico requisito che però allo stesso tempo risulta essere completamente gratuito.

Se siete interessati, l’offerta può essere comodamente attivata sul sito ufficiale dell’operatore tinto di arancio e supporta sia il formato Sim fisica che verrebbe spedita a casa in pochi giorni o Sim elettronica da attivare rapidamente scansire un semplice codice QR dal vostro smartphone, ovviamente assicuratevi che quest’ultimo supporti il formato Sim elettronica.