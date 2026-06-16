WindTre GO Unlimited XS 5G a 5,99€ con Giga illimitati: come averla

Da oggi, 16 Giugno 2026, torna disponibile online GO Unlimited XS 5G Digital, l’offerta mobile di WindTre con Giga illimitati a 5,99 euro al mese. La trovi su una pagina dedicata del sito ufficiale dell’operatore e si attiva soltanto con la portabilità del numero da tre operatori ben precisi. Non è una novità assoluta, visto che la stessa proposta era già comparsa a Febbraio 2026 attraverso una campagna promozionale sul web, con le medesime modalità.

Anche stavolta non c’è alcuna data di scadenza fissata per l’attivazione, quindi resta valida fino a nuova comunicazione. Con il ritorno di questa offerta è invece uscita di scena la GO Unlimited XXS 5G Digital a 4,99 euro al mese, anch’essa con traffico dati illimitato. Continua però la promo ambassador sui social, grazie alla quale si può generare un codice coupon per invitare qualcuno ad attivare la XXS a 4,99 euro, sempre riservata a chi proviene da specifici operatori.

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WindTre GO Unlimited: cosa include e chi può attivarla

Il pacchetto di GO Unlimited XS 5G Digital mette sul piatto minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 50 SMS al mese verso qualsiasi numero italiano e Giga illimitati utilizzabili sia in 4G che in 5G. La velocità massima stimata sulla rete 5G arriva fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload.

L’offerta viaggia solo online, attraverso la pagina dedicata sul sito dell’operatore. Per sottoscriverla serve la portabilità del numero da Iliad, CoopVoce o PosteMobile. Vale la pena ricordare che traffico voce e internet restano illimitati salvo usi contrari a buona fede o per finalità diverse da quelle personali, come previsto dall’articolo 6 delle Condizioni Generali di Contratto. In più, l’articolo 3.2 consente a WindTre di limitare temporaneamente la velocità quando la rete è sotto stress o in zone con tante connessioni contemporanee.

Spesa iniziale, attivazione digitale e gestione del rinnovo

Costo di attivazione e SIM sono entrambi gratuiti, quindi come spesa iniziale serve solo il primo mese anticipato, pari a 5,99 euro. Per identificarsi durante l’acquisto online con spedizione a domicilio, oltre alla video identificazione, da Dicembre 2024 si possono usare anche SPID e CIE. Dal 28 Marzo 2025 è poi possibile acquistare online anche una eSIM, con il vantaggio di completare il riconoscimento subito dopo l’acquisto, non appena arriva l’email con il QR Code, per avere la SIM attiva in poco tempo.

Sul fronte rete, la connessione 5G è abilitata in automatico, da usare con un dispositivo compatibile dentro le aree coperte (al momento 97% di popolazione in FDD DSS e 81% in 5G TDD). I documenti contrattuali parlano di velocità massima stimata di 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload. Invece nella pagina dedicata al 5G compare ancora il dato fino a 1,6 Gbps. Quanto al 3G, dal 7 Giugno 2024 WindTre ha spento la frequenza 2100 MHz riaccendendola in 4G, mentre il 3G prosegue sulla banda 900 MHz, destinata però a essere dismessa più avanti.

Per il rinnovo mensile si può scegliere tra addebito su credito residuo e Ricarica Automatica. In fase di acquisto quest’ultima risulta preselezionata, ma togliendo il flag si torna alla ricarica manuale. Con il credito residuo, se manca il rinnovo per credito insufficiente scatta la ricarica in ritardo. Il traffico viene reso disponibile in anticipo per un giorno fino alle 23:59 al costo di 0,99 euro e, se il giorno dopo il credito è ancora basso, per altri 4 giorni a 1,99 euro, per un totale di 2,98 euro.

Sulle nuove SIM è incluso il piano New Basic, normalmente da 4 euro al mese ma azzerato se si mantiene un’offerta attiva. Superati gli SMS del mese, ogni messaggio extra costa 29 centesimi. Inclusi anche VoLTE, Wi-Fi Calling, il servizio Ti Ho Cercato e la Segreteria Telefonica ad ascolto gratuito in Italia e in Unione Europea. Per le nuove attivazioni dal 16 Marzo 2026, però, la continuità di Segreteria Telefonica, RingMe e MMS non è garantita, perché saranno progressivamente dismessi.

In Roaming nell’Unione Europea, oltre che in Moldavia e Ucraina, valgono minuti e SMS come in Italia. Per i Giga è previsto un tetto mensile che durante il 2026 ammonta a 9 Giga. Esauriti quelli, dopo una notifica di avviso e proseguendo la navigazione, scatta una tariffa extrasoglia che per tutto il 2026 è di 0,1342 centesimi di euro per ogni MB, conteggiati a ogni KB di traffico.