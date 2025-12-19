WINDTRE GO 250 XS 5G Digital ritorna per Natale con un bonus

In prossimità delle festività natalizie, l’operatore telefonico italiano WindTre ha deciso di proporre nuovamente una delle sue offerte di punta. Ci stiamo riferendo all’offerta mobile nota con il nome di WindTre GO 250 XS 5G Digital. Si tratta di un’offerta a basso costo di tipo operator attack. Questo vuol dire che sarà disponibile all’attivazione soltanto dai nuovi clienti di WindTre che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici rivali. Rispetto al passato, questa volta l’operatore sta proponendo 15 GB di traffico dati extra per navigare in roaming nei paesi dell’Unione Europea.

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WindTre fa ritornare l’offerta GO 250 XS 5G Digital con un bonus extra

È da poco ritornata ufficialmente una delle offerte mobile di punta dell’operatore telefonico italiano WindTre. Come già accennato in apertura, l’offerta in questione è quella denominata WindTre GO 250 XS 5G Digital. Quest’ultima ritorna dunque disponibile all’attivazione sul sito ufficiale dell’operatore con un bonus in più rispetto al passato.

I clienti che la attiveranno, questa volta, potranno infatti usufruire di un bundle di traffico dati extra pari a 15 GB per navigare in roaming nei paesi dell’Unione Europea per tre mesi dal momento dell’attivazione. Oltre a questo, nel bundle sono poi inclusi fino a ben 250 GB di traffico dati. Questi saranno sfruttabili per navigare con le nuove reti di quinta generazione alla massima velocità disponibile messa a disposizione dall’operatore. L’offerta include poi, come da tradizione di WindTre, minuti di chiamate illimitati verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 sms da inviare verso tutti i numeri.

Tutto questo ad un costo per il rinnovo estremamente vantaggioso. Gli utenti che attiveranno l’offerta dovranno infatti pagare un importo per il rinnovo pari a soli 5,99 euro al mese. Tuttavia, ricordiamo che questa offerta sarà disponibile all’attivazione soltanto dai clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da specifici operatori, ovvero Iliad, PosteMobile e CoopVoce.