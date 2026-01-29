Windtre: giga senza limiti sia con un nuovo numero che in portabilità

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Al giorno d’oggi ognuno di noi, senza dubbio, ha bisogno di una promozione attiva sul proprio numero di cellulare che gli permetta di svolgere le attività online di cui ha bisogno, ogni utente ovviamente ha necessità diverse e ciò si traduce in un quantitativo di giga disponibile diverso da persona a persona, elemento a cui vengono incontro ovviamente i provider italiani che garantiscono cataloghi ricchi di opzioni di vario genere.

Oggi vi raccontiamo di un’offerta, anzi di due, dedicate a quegli utenti che hanno bisogno di navigare davvero senza preoccupazioni con un quantitativo di giga praticamente interminabile, ma veramente interminabile poiché parliamo di offerte con gigabyte illimitati, nello specifico arrivano dall’operatore tinto di arancio WINDTRE che di recente non ha proprio voluto badare a spese e ha pensato a coloro che vogliono cambiare numero o che vogliono conservarlo, scopriamo insieme come funzionano i prezzi da pagare.

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Dati illimitati per nuovi numeri e non

Le offerte in questione permettono di accedere a gigabyte di traffico dati in connettività 5G con 200GB in full speed ma si differenziano per alcuni elementi.

Offerta portabilità : 50 SMS verso tutti, minuti illimitati verso tutti e costo di attivazione completamente gratuito.

: 50 SMS verso tutti, minuti illimitati verso tutti e costo di attivazione completamente gratuito. Offerta nuovi numeri: 200 SMS verso tutti, minuti illimitati verso tutti, 25GB di roaming extra

Entrambe le promo hanno l’attivazione gratuita, ovviamente per accedere all’offerta con portabilità dovete assicurarvi di provenire da un operatore virtuale supportato dalla promozione, l’elenco degli operatori è disponibile all’interno della pagina dedicata per l’appunto all’offerta con portabilità.

Se dunque siete interessati, potete procedere all’attivazione direttamente all’interno del sito ufficiale di WINDTRE, scegliendo quella che reputate più adatta, ovviamente se il vostro numero è connesso a numerosi metodi di autenticazione e non volete privarvene sicuramente l’offerta con portabilità è quella più adatta ai vostri bisogni, in entrambi i casi potrete optare tra una Sim fisica o una Sim elettronica.