Windtre: giga illimitati se cambiate operatore

Al giorno d’oggi, utilizzare la promozione telefonica è diventato indispensabile per ognuno di noi, ogni utente sicuramente ha bisogno di sfruttare i propri gigabyte di traffico dati per poter svolgere tutte le attività che la propria ruota digitale comporta quando si è lontani dal Wi-Fi domestico, si tratta di una dinamica assolutamente comune che prevede ovviamente l’attivazione di un’offerta telefonica.

Di conseguenza i provider disponibili qui in Italia hanno lanciato vari cataloghi ricchi di offerte pensati per accontentare chiunque, dalle offerte caratterizzate da un costo decisamente accessibile a quelle che invece offrono tutto senza compromessi, un ruolo però sicuramente importante lo rivestono le promozioni caratterizzate dalla portabilità del numero, si tratta infatti di offerte decisamente convenienti pensate non solo per rubare i clienti agli altri operatori, ma anche per garantire agli utenti di conservare il proprio numero.

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Ecco dunque che oggi vi proponiamo un’offerta lanciata da WINDTRE che garantisce caratteristiche davvero incredibili ad un prezzo ottimo, la promozione però è dedicata a coloro che effettuano la portabilità del numero.

Giga illimitati

La promozione in questione garantisce ad un prezzo di 9,99 € al mese giga completamente illimitati in connessione 5G con minuti illimitati verso tutti e 50 SMS verso tutti, la promozione garantisce 200 GB al massimo della velocità garantita, quest’ultima per l’appunto a un costo di attivazione completamente gratuito e anche la spedizione della Sim fisica è gratuita, però potete scegliere anche la Sim elettronica attivabili istantaneamente, l’offerta però è dedicata a coloro che effettuano la portabilità da alcuni operatori telefonici, la lista completa è consultabile direttamente nel sito ufficiale della promozione ed è davvero ampia, dunque, nel caso foste interessati ad attivare questa promozione, assicuratevi di avere un operatore presente all’interno di questa lista, sicuramente si tratta di una promozione davvero interessante poiché giga completamente illimitati a questo prezzo sono davvero rari da trovare sul mercato.