Windtre: giga illimitati facili e immediati con questa offerta

Attualmente, un elemento che risulta assolutamente imprescindibile per ogni utente che utilizza il proprio smartphone sicuramente è la promozione attiva all’interno del numero di telefono intestato all’utente, l’offerta infatti permette di usufruire di minuti, SMS ma soprattutto gigabyte di traffico dati per poter navigare senza preoccupazioni, questi ultimi ormai sono un elemento centrale poiché ci permettono di restare connessi con la nostra vita digitale.

Ovviamente, come potete intuire più giga si hanno e meglio è dal momento che ovviamente questi ultimi sono a consumo e sono quelli che ci permettono di svolgere le attività che preferiamo, dall’effettuare una video call lavorativa fino a pubblicare una foto sui social quando ci va, di conseguenza gli utenti devono trovare l’offerta che garantisce loro il giusto quantitativo di giga al giusto prezzo.

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Un operatore che da questo punto di vista potrebbe sicuramente fare il caso vostro è WINDTRE, l’operatore tinto di arancio di recente infatti ha lanciato un’offerta davvero molto interessante che consente di eliminare qualsiasi tipo di limite per quanto riguarda i giga disponibili, scopriamo insieme di cosa si tratta.

Dedicata alla portabilità

L’offerta in questione è dedicata a coloro che effettuano la portabilità da alcuni operatori virtuali specifici, nel dettaglio al costo di 9,99 € al mese l’offerta permette di accedere alla bellezza di gigabyte di traffico dati completamente illimitati in 5G alla massima velocità con minuti illimitati verso tutti e 50 SMS verso tutti, l’offerta ha un costo di attivazione pari a zero e anche il costo della Sim è completamente zero, l’unico requisito per l’appunto è effettuare la portabilità da alcuni operatori virtuali supportati, l’elenco completo è visionabile all’interno della pagina ufficiale dedicata all’offerta, per di più la promozione supporta sia il formato Sim fisico che il formato Sim elettronica, di conseguenza potete scegliere a seconda che il vostro smartphone supporti una o l’altra.