Windows 11, ora si può bloccare l’avviso dei Tasti permanenti

Le richieste di attivazione dei Tasti permanenti su Windows 11 stanno per diventare più facili da mettere a tacere, anche se la novità introdotta da Microsoft è parecchio meno clamorosa di quanto si sia letto negli ultimi giorni. Basta premere almeno 5 volte di seguito il tasto MAIUSC per far comparire la classica finestra che propone di attivare la funzione, la stessa che esiste fin dai tempi di Windows 95. Ora quella finestra include una casella per evitare che il messaggio si ripresenti, ed è tutto qui. Dietro questo piccolo componente si nasconde però una questione di sicurezza molto più seria e ancora poco conosciuta.

In tanti hanno raccontato la modifica come la fine di un fastidio sopportato per oltre 30 anni. Una lettura suggestiva ma decisamente fuorviante, perché quell’avviso si poteva disattivare da tempo attraverso le impostazioni di accessibilità e, per chi ha più dimestichezza, anche intervenendo sul registro di sistema. Non c’era alcun bisogno di aspettare il 2026.

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Cosa cambia davvero nelle build Insider

Con le build Insider 26320.9876 e 26340.9882, annunciate il 6 novembre 2026, Microsoft ha aggiunto la possibilità di bloccare le richieste di attivazione dei Tasti permanenti e dei Tasti filtro direttamente dalle rispettive finestre, senza passare dalle Impostazioni. Una comodità che farà piacere soprattutto a chi gioca, visto che premere MAIUSC più volte per sbaglio durante una partita capita più spesso di quanto si pensi.

La funzione in sé ha comunque una sua utilità concreta. I Tasti permanenti consentono di usare combinazioni come CTRL+C premendo i tasti uno dopo l’altro anziché insieme, mentre i Tasti filtro aiutano a ignorare pressioni troppo brevi o ripetute involontariamente. Per disattivarli su Windows 11 basta premere Windows+I e poi aprire Accessibilità e Tastiera. Da quella schermata si può spegnere del tutto la funzione oppure togliere soltanto la scorciatoia delle 5 pressioni, lasciando i Tasti permanenti disponibili per l’attivazione manuale. Nella stessa pagina si configurano anche i Tasti filtro, che per impostazione predefinita si richiamano tenendo premuto MAIUSC destro per 8 secondi.

Chi preferisce il registro di sistema trova le preferenze nella chiave StickyKeys sotto Control PanelAccessibility dell’utente corrente. Con i Tasti permanenti spenti ma la scorciatoia abilitata il valore Flags può risultare pari a 510, e togliendo solo la scorciatoia scende a 506. La differenza corrisponde al flag SKFHOTKEYACTIVE documentato da Microsoft. Nel valore 510 il bit SKFSTICKYKEYSON è già disattivato, ed è proprio per questo che la finestra può comparire anche con la funzione spenta. In azienda le stesse impostazioni si possono distribuire tramite Group Policy.

Il vero nodo è la Sticky Keys backdoor

La parte più delicata riguarda la schermata di accesso, dove alcune opzioni di accessibilità si possono richiamare prima di inserire password o PIN. Il componente legato ai Tasti permanenti è sethc.exe, e la tecnica nota come Sticky Keys backdoor sfrutta esattamente questo meccanismo. Chi riesce a manomettere l’eseguibile o a dirottarne l’avvio dal registro può fare in modo che la scorciatoia lanci un programma diverso, potenzialmente con privilegi SYSTEM. MITRE ATT&CK la descrive nella tecnica T1546.008, che comprende anche altri strumenti come utilman.exe.

Non basta premere MAIUSC per sfruttarla. Serve un’alterazione preventiva del sistema, per esempio modificando offline un’installazione con BitLocker disattivato. Ed è qui che la nuova casella mostra i suoi limiti, perché togliere la scorciatoia non impedisce manomissioni di sethc.exe, di utilman.exe o delle impostazioni Image File Execution Options. La tecnica documentata da MITRE resta quindi intatta.

Per un primo controllo si può verificare da PowerShell aperto come amministratore la firma digitale dell’eseguibile. Un esito Valid è rassicurante ma non esclude un dirottamento via registro, quindi conviene controllare anche la chiave IFEO dedicata a sethc.exe. Un valore Debugger inatteso merita un approfondimento, mentre l’assenza della chiave è un buon segno. Il comando sfc /scannow, lanciato con privilegi amministrativi, permette infine di verificare e riparare eventuali file di sistema alterati.

La difesa più efficace resta la crittografia dell’unità di sistema. BitLocker insieme a TPM e Secure Boot ostacola la modifica dei file a computer spento, e secondo Microsoft l’autenticazione prima dell’avvio con TPM e PIN aggiunge un ulteriore livello di protezione contro attacchi fisici mirati. Restano indispensabili la tutela degli account amministrativi, gli aggiornamenti di sicurezza e i controlli di integrità, mentre negli ambienti aziendali è opportuno limitare l’esposizione di Desktop remoto e adottare la Network Level Authentication.

Fonte: TecnoAndroid