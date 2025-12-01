Windows 11 Esplora File: in arrivo un redesign più rapido e ordinato

Microsoft sta preparando un aggiornamento per Esplora file su Windows 11 che punta a migliorare sia le prestazioni sia la pulizia dell’interfaccia. Nelle build Dev più recenti, lo strumento di gestione file viene precaricato in background, una scelta pensata per ridurre i tempi di apertura, soprattutto su dispositivi con hardware più limitato come tablet, handheld e PC economici.

Parallelamente procede una revisione del menu contestuale, che negli ultimi anni ha accumulato molte azioni poco utilizzate. L’obiettivo è ridurre il disordine spostando i comandi meno frequenti in sottosezioni dedicate. Nasce così un menu più compatto e leggibile: operazioni come Comprimi, Copia come percorso o ruota immagine vengono inserite in un nuovo sottomenu chiamato “Gestisci file”, mentre la voce Invia al mio telefono trova spazio in un’area separata per evitare sovraccarichi visivi.

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Menu più ordinati e un focus maggiore sulle operazioni essenziali

Microsoft ha rilevato che molti menu accessibili con il tasto destro risultano poco immediati nella forma attuale, con un numero eccessivo di opzioni raramente utili. Il nuovo approccio riduce gli elementi visibili, dando risalto alle azioni considerate fondamentali. L’obiettivo è offrire un’interfaccia più lineare, in cui le funzioni meno comuni restano disponibili ma non interferiscono con la rapidità d’uso.

Il lavoro non riguarda solo l’aspetto estetico. L’attenzione alle prestazioni rappresenta uno dei punti più importanti del redesign. Il precaricamento permette a Esplora file di avviarsi più in fretta sui dispositivi che dispongono di risorse limitate, replicando una strategia già adottata da Microsoft con alcune app della suite Office, caricate in background all’avvio del sistema.

Questa funzione, comunque, non è obbligatoria. Chi utilizza un PC già veloce o desidera mantenere un avvio del sistema più snello può disattivare il precaricamento dalle Opzioni cartella, soluzione consigliata a chi preferisce un approccio più tradizionale.

Rilascio previsto a inizio 2026

I miglioramenti sono attualmente disponibili solo nelle anteprime per sviluppatori e proseguiranno nei prossimi mesi. Il debutto pubblico delle novità è previsto per l’inizio del 2026, quando Esplora file dovrebbe presentarsi con un’interfaccia più organizzata, pulsanti più coerenti e tempi di avvio ridotti.