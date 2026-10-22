Windows 11, con KB5127648 Smart App Control può non attivarsi

Microsoft ha confermato che l’aggiornamento di sicurezza di ottobre per Windows 11, identificato dalla sigla KB5127648, può creare problemi con Smart App Control. Dopo l’installazione del pacchetto, alcuni utenti potrebbero non riuscire ad attivare questa funzione di protezione integrata nel sistema operativo. La comunicazione arriva direttamente dall’azienda di Redmond, che ha scelto di segnalare l’anomalia in modo esplicito invece di lasciarla emergere solo dalle lamentele degli utenti.

Il punto è abbastanza chiaro. Non si parla di computer bloccati o di dati a rischio ma di una difficoltà precisa, cioè quella di accendere Smart App Control una volta completato l’aggiornamento mensile. Microsoft specifica poi che il malfunzionamento riguarda “alcuni utenti” e non l’intera platea di chi ha scaricato la patch. Una precisazione che conta, perché significa che molte installazioni di Windows 11 potrebbero non mostrare alcun sintomo.

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Cosa succede con KB5127648

Gli aggiornamenti di sicurezza mensili di Windows 11 sono pensati per chiudere vulnerabilità e rendere il sistema più solido. Proprio per questo fa un certo effetto che il pacchetto KB5127648 finisca per interferire con uno strumento che ha lo stesso obiettivo. Smart App Control nasce infatti come barriera contro le applicazioni ritenute non affidabili, una specie di filtro che si mette tra l’utente e i programmi che potrebbero nascondere qualcosa di dannoso.

Il problema descritto da Microsoft riguarda la fase di attivazione. In pratica chi prova ad abilitare la funzione dopo aver installato la patch di ottobre potrebbe trovarsi davanti a un ostacolo e non riuscire nell’intento. La segnalazione ufficiale si concentra su questo aspetto e non entra in ulteriori dettagli tecnici, per cui conviene restare su quanto comunicato dall’azienda senza correre dietro a ipotesi.

Va detto che questo genere di inconvenienti non è raro quando si parla di aggiornamenti cumulativi. Ogni pacchetto tocca diverse componenti del sistema e a volte l’effetto collaterale colpisce proprio un ingranaggio che nessuno si aspettava. Il fatto che Microsoft abbia ammesso la questione in modo trasparente permette almeno agli utenti di sapere che il comportamento anomalo non dipende da un errore di configurazione sul proprio PC.

Perché Smart App Control è importante per Windows 11

Per capire il peso della notizia bisogna ricordare il ruolo di Smart App Control all’interno di Windows 11. Si tratta di una funzione di difesa che lavora in background e valuta le applicazioni prima che vengano eseguite, con l’idea di fermare in anticipo quelle sospette. Non sostituisce un antivirus tradizionale ma aggiunge un ulteriore livello di tutela, utile soprattutto a chi non ha grande dimestichezza con la sicurezza informatica.

Non poterla attivare significa quindi rinunciare, almeno temporaneamente, a uno degli strumenti di protezione offerti dal sistema operativo. Per chi già la usava prima dell’aggiornamento la segnalazione di Microsoft parla specificamente di difficoltà nell’accensione, mentre per chi voleva abilitarla proprio adesso il problema si fa sentire in modo più diretto.

Microsoft ha individuato l’origine della questione nel pacchetto KB5127648 distribuito questo mese, e la comunicazione dell’azienda si limita a confermare che alcuni utenti potrebbero avere problemi ad attivare Smart App Control dopo averlo installato su Windows 11.

Fonte: TecnoAndroid