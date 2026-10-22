Ask YouTube arriva su smartphone, e c’è un indizio per Premium

YouTube continua ad ampliare il proprio ventaglio di funzioni e negli ultimi giorni le novità si sono accumulate. La piattaforma di streaming video di Google ha ufficializzato l’arrivo di Ask YouTube nella versione mobile dell’app. Nello stesso periodo sembra partita la distribuzione della possibilità di commentare i video con una GIF. Non finisce qui, perché l’ultima versione dell’applicazione per Android contiene alcuni indizi su una funzione futura che potrebbe essere riservata agli abbonati a YouTube Premium.

Ask YouTube sbarca su smartphone e tablet

Il percorso di Ask YouTube è cominciato alla fine di aprile, quando il team della piattaforma ha avviato i primi test della funzione di ricerca basata sull’intelligenza artificiale di Gemini nella versione Web. In seguito lo strumento è stato presentato durante il Google I/O 2026 e reso disponibile per tutti gli utenti statunitensi sul client Web.

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A giugno era emerso che gli sviluppatori stavano lavorando per portare la stessa funzionalità anche sulla versione per smart TV. Pochi giorni fa, con un post pubblicato sul blog ufficiale, YouTube ha confermato l’arrivo dello strumento anche sui dispositivi mobili per tutti gli utenti degli Stati Uniti. Restano esclusi gli account per bambini supervisionati e chi utilizza YouTube Kids.

La funzione si raggiunge dall’icona di ricerca dell’app e consente di trovare il contenuto giusto usando il linguaggio naturale, di approfondire un argomento confrontandosi direttamente con l’assistente e molto altro. Nello stesso annuncio la piattaforma ha anticipato che in futuro Ask YouTube verrà integrato nella schermata di riproduzione durante la visione di Shorts e dirette, così da offrire informazioni contestuali in tempo reale.

Sono trascorse tre settimane da quando la piattaforma ha presentato un corposo pacchetto di miglioramenti per l’app. Tra le novità annunciate figurava anche la possibilità di rispondere a un video inserendo una GIF nei commenti.

Secondo numerose segnalazioni da parte degli utenti, il rilascio sarebbe effettivamente partito ma procederebbe con lentezza e in modo graduale. Diverse persone raccontano infatti di vedere le animazioni pubblicate da altri sotto i video senza però avere ancora accesso alla funzione sul proprio account.

In arrivo l’icona personalizzabile, forse solo per Premium

L’ultima novità riguarda qualcosa che non è ancora ufficiale. L’insider AssembleDebug, analizzando la versione 21.41.525 dell’app YouTube per Android, ha individuato tre nuove icone che potrebbero sostituire quella classica con il logo rosso su sfondo bianco.

Si tratta di varianti alternative del marchio del servizio. La prima ha uno stile monocromatico arricchito da alcune ombreggiature. La seconda ricorda la parte superiore di una torta con glassa rossa e il pulsante Play al centro. La terza punta invece su un’estetica vintage, con un gradiente che va dall’arancione al rosso e un effetto simile a quello di un vecchio monitor CRT. Nel complesso l’idea è quella di un’icona personalizzabile a scelta dell’utente.

Lo scopo preciso di queste immagini e il contesto in cui verranno proposte non sono ancora del tutto chiari. Alcune stringhe di codice presenti nell’app lasciano però intendere che in futuro sarà possibile selezionare una di queste icone al posto di quella standard. Non ci sono indicazioni sui tempi e non si esclude che Google decida di aggiungere altre opzioni per ampliare ulteriormente la scelta. Un altro aspetto ancora da chiarire riguarda la disponibilità, visto che le icone alternative potrebbero diventare un’esclusiva degli abbonati a YouTube Premium.

Fonte: TecnoAndroid