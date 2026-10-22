Xbox Cloud Gaming senza Game Pass: pacchetti di ore da 3,40 euro

Microsoft ha svelato i prezzi di Xbox Cloud Gaming senza Game Pass, la nuova formula che permette di giocare in streaming acquistando pacchetti di ore invece di sottoscrivere un abbonamento. Si tratta di un cambio di approccio piuttosto netto per il servizio cloud della casa di Redmond, pensato per chi vuole sfruttare i server di Xbox senza legarsi a una spesa fissa ogni mese. L’opzione è disponibile da subito in anteprima per gli iscritti al programma Insider e arriverà a un pubblico più ampio a partire da novembre.

L’obiettivo dichiarato è offrire più flessibilità a quella fetta di giocatori che fino a oggi è rimasta alla finestra, magari perché gioca poco o in modo saltuario e non trova conveniente pagare un canone mensile per qualche partita sporadica.

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Quanto costano i pacchetti di ore per Xbox Cloud Gaming

In questa prima fase di test i pacchetti di ore sono tre, con prezzi che convertiti in euro risultano più o meno questi. Dieci ore di gioco costano circa 3,40 euro, il taglio da venticinque ore si attesta intorno ai 6,80 euro mentre quello da cinquanta ore sale a circa 10,20 euro. Come è facile notare, più ore si acquistano e più il costo per singola ora scende, una logica abbastanza classica per questo tipo di offerte.

Chi sceglie questa strada ottiene un’esperienza in streaming senza pubblicità, con tempi di attesa ridotti e una trasmissione di alta qualità. C’è poi un dettaglio tutt’altro che secondario: le ore comprate non hanno una scadenza e restano disponibili fino a quando non vengono effettivamente utilizzate. Nessuna corsa contro il tempo quindi, ognuno può giocare quando preferisce senza dover consumare subito il credito accumulato.

Accanto a questa modalità a pagamento Microsoft ha confermato anche l’arrivo di una versione gratuita con pubblicità di Xbox Cloud Gaming, frutto dei test avviati lo scorso luglio. In pratica le possibilità per gli utenti si moltiplicano, con due strade diverse per accedere al cloud senza passare dal Game Pass.

Requisiti, disponibilità e come provarlo in anteprima

L’azienda ha precisato che le varie opzioni, i giochi compatibili e le funzionalità disponibili possono cambiare in base al mercato, al dispositivo usato, all’idoneità dell’account e al gruppo di anteprima Xbox Insider a cui si appartiene. Insomma non tutto sarà identico per tutti, almeno in questa fase.

Per giocare serve un dispositivo supportato e bisogna avere accesso ai titoli compatibili, che possono essere stati acquistati oppure, nel caso di alcuni giochi selezionati, disponibili gratuitamente. Chi vuole provare subito il servizio deve semplicemente scaricare l’app Xbox Insider Hub su PC o Xbox. L’estensione a tutti gli utenti è prevista dal mese prossimo, anche se non è escluso che ci siano delle differenze rispetto a questa impostazione iniziale.

La mossa non arriva per caso. Proprio nelle ultime ore sono circolate indiscrezioni su una possibile rivoluzione di Xbox Game Pass, che nel 2027 potrebbe diventare più modulare e personalizzabile. Il nuovo Xbox Cloud Gaming in versione stand alone, basato su pacchetti di ore oppure gratuito con pubblicità, si inserisce perfettamente nella stessa strategia.

Si tratta di una linea che la CEO Asha Sharma ha illustrato più volte in questi mesi, cioè rimodulare l’offerta dei diversi servizi di Microsoft per riuscire a intercettare anche quei giocatori che finora non sono ancora saliti a bordo dell’ecosistema Xbox.

Fonte: TecnoAndroid