Windows 11 26H2 e 25H2: nuove build per smartphone e consumi

Chi segue da vicino l’evoluzione del sistema operativo di casa Microsoft ha qualcosa di nuovo da provare. Sono appena arrivate quattro nuove build destinate agli iscritti al programma Insider e le novità più interessanti riguardano Windows 11 26H2 e Windows 11 25H2, con un occhio particolare al rapporto tra computer e smartphone e al contenimento dei consumi. Si tratta di versioni preliminari, quindi pensate per chi ha voglia di mettere le mani sulle funzioni prima del rilascio ufficiale.

Nel dettaglio la build 26340.9577 appartiene a Windows 11 26H2 ed è distribuita nel canale Experimental, mentre la build 26220.9568 riguarda Windows 11 25H2 e arriva nel canale Beta. Le altre due versioni sono invece dedicate a Windows 11 26H1, un’edizione disponibile soltanto per i notebook equipaggiati con chip Arm, cioè quelli firmati Qualcomm e NVIDIA. Una platea più ristretta insomma, che resta ai margini di questo giro di aggiornamenti.

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Windows 11 26H2 punta su smartphone e consumi

Da tempo Windows 11 consente di raggiungere il proprio telefono direttamente dal menu Start, che si tratti di un dispositivo Android o di un iPhone. Il merito è della funzione chiamata Phone companion, che permette di controllare lo stato della batteria e della connessione, inviare file e accedere a messaggi, foto e chiamate senza dover prendere in mano lo smartphone. Un piccolo ponte tra due mondi che molti usano ogni giorno quasi senza accorgersene.

Con la build 26340.9577 di Windows 11 26H2 questo ponte diventa un po’ più comodo da attraversare. Le attività recenti sono ora più visibili grazie a un pannello laterale che supporta lo scorrimento, così da poter consultare con calma ciò che è successo sul telefono senza perdersi tra le voci.

L’altra novità della versione sperimentale tocca il risparmio energetico. Gli utenti troveranno alcuni suggerimenti direttamente nelle impostazioni rapide, per esempio l’invito ad attivare la modalità scura. Niente di rivoluzionario forse, ma avere il consiglio a portata di clic rende più probabile che qualcuno lo segua davvero.

Windows 11 25H2 tra anteprime e accessibilità

Anche la build 26220.9568 di Windows 11 25H2 porta con sé un ritocco a Phone companion. Passando con il puntatore del mouse sopra un messaggio o una notifica nella sezione Recenti comparirà un’anteprima del contenuto. In pratica si riesce a capire al volo di cosa si tratta senza dover aprire nulla.

Il resto dell’aggiornamento guarda all’accessibilità, con due funzioni pensate per rendere lo schermo più leggibile e facile da gestire. La prima si trova nella pagina Impostazioni, alla voce Accessibilità e poi Puntatore del mouse e tocco. Da qui è possibile attivare l’indicatore del puntatore, una sorta di mirino che segnala la posizione del cursore sullo schermo. C’è anche la possibilità di sceglierne il colore, un dettaglio che può fare la differenza per chi fatica a ritrovare la freccia su monitor molto grandi o affollati di finestre.

La seconda novità riguarda la lente di ingrandimento, conosciuta anche come Magnifier. Fino a oggi per ridurre il bagliore eccessivo dello schermo si ricorreva all’inversione dei colori, una soluzione efficace ma che stravolgeva l’aspetto di tutto ciò che compariva a video. Adesso invece è disponibile un tema a contrasto dedicato proprio allo strumento di ingrandimento, che attenua la luminosità senza alterare le immagini. Foto, video e tabelle manterranno così i loro colori originali.

Fonte: TecnoAndroid