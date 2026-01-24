WhatsApp Web lancia ufficialmente le chiamate di gruppo

WhatsApp Web sta finalmente per colmare uno dei suoi limiti storici. Dopo anni di aggiornamenti focalizzati soprattutto su stabilità e sincronizzazione dei messaggi, la versione web dell’app di messaggistica si prepara a ricevere le chiamate di gruppo, una funzione che finora era rimasta esclusiva delle app mobile e desktop.

L’assenza di chiamate vocali e video complete ha sempre rappresentato una differenza evidente tra WhatsApp Web e le altre piattaforme di comunicazione online. Ora, però, qualcosa sta cambiando. I primi segnali indicano che WhatsApp sta lavorando per rendere l’esperienza su browser molto più autonoma, riducendo la dipendenza dallo smartphone.

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Un passo avanti per l’esperienza su browser

L’introduzione delle chiamate di gruppo su WhatsApp Web rappresenta un aggiornamento tutt’altro che marginale. Fino ad oggi, chi utilizzava il servizio da PC doveva necessariamente passare allo smartphone o all’app desktop per avviare o partecipare a conversazioni vocali e video con più persone. Con il nuovo sistema, sarà possibile gestire tutto direttamente dal browser, sfruttando microfono e webcam del computer.

Dal punto di vista dell’interfaccia, l’obiettivo sembra essere quello di mantenere continuità con l’esperienza già nota agli utenti. Pulsanti dedicati per avviare le chiamate, gestione dei partecipanti e controlli rapidi dovrebbero essere integrati nella chat senza stravolgimenti grafici. Un approccio che punta a rendere il passaggio il più naturale possibile, soprattutto per chi utilizza WhatsApp Web durante il lavoro o lo studio.

Perché questo aggiornamento conta davvero

Le chiamate di gruppo su WhatsApp Web non sono solo una questione di comodità. Riflettono una strategia più ampia, che mira a trasformare il servizio in una piattaforma sempre più completa anche su desktop. In un contesto in cui le comunicazioni online sono diventate centrali, poter partecipare a riunioni informali, chiamate familiari o discussioni di gruppo senza cambiare dispositivo è un vantaggio concreto.

Questo aggiornamento potrebbe inoltre rendere WhatsApp Web più competitivo rispetto ad altri strumenti già molto forti in ambito desktop, soprattutto per chi preferisce soluzioni rapide e integrate nel browser, senza installare software aggiuntivi.

Disponibilità e cosa aspettarsi

Come spesso accade, il rilascio sarà probabilmente graduale. Le chiamate di gruppo potrebbero arrivare inizialmente per un numero limitato di utenti, per poi essere estese progressivamente. Non è escluso che alcune funzionalità avanzate vengano aggiunte in un secondo momento, in base ai feedback raccolti.