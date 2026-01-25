WhatsApp: un semplice messaggio può farvi perdere l’account

Ognuno di noi al giorno d’oggi utilizza costantemente WhatsApp per restare connesso con i propri cari e scambiare i messaggi in tempo reale, la nota piattaforma di messaggistica infatti è diventata una fida compagna delle nostre giornate, poiché per l’appunto ci consente di comunicare con chiunque senza troppi problemi, tutto ciò ovviamente la trasformata in un elemento essenziale che non manca negli smartphone degli utenti al punto da vantare un bacino di utenti plurimiliardario.

Le norme numero di utenti che circolano su WhatsApp rappresenta purtroppo anche un grande pericolo, utenti poco raccomandabili sono infatti presenti e nella stragrande maggioranza dei casi sono hackers che vogliono utilizzare WhatsApp in modo assolutamente illegale e ben distante da quelli che sono i principi dell’applicazione, un esempio assoluto sono i truffatori che infatti utilizzano WhatsApp per ingannare gli altri utenti e portarli a perdere ingenti somme di denaro.

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Il denaro non è l’unico elemento importante, anche l’identità stessa delle vittime rappresenta un bottino importante poiché quest’ultima potrebbe essere utilizzata per altre truffe che ovviamente andrebbero ad essere molto più pericolose poiché basate su un’identità affidabile, ecco perché di recente truffatori hanno iniziato anche campagne di attacchi pensate per sottrarre l’account delle vittime.

La truffa ruba account

Anche in Italia, questo tipo di truffa non ha tardato ad arrivare ed infatti molti utenti la stanno segnalando, tutto comincia senza preavviso con i truffatori che spacciandosi per un utente qualunque contattano la vittima, a quel punto le riferiscono di aver inviato per sbaglio un codice OTP chiedendo la sua restituzione, quel codice OTP in realtà e il codice di autenticazione per l’accesso proprio all’account della vittima che WhatsApp invia al suo numero in un determinato momento, quel momento corrisponde a quando i truffatori cercano di penetrare nell’account della vittima e lo scrivere a quest’ultima serve proprio ad ottenere la chiave di accesso, una volta ottenuta inizierebbero ad utilizzare l’account del malcapitato sbattendolo ovviamente fuori senza lasciargli molte possibilità di recupero.