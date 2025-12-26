WhatsApp: truffa natalizia per rubare i risparmi dagli utenti

Come ben sapete, ormai da diverso tempo le truffe su WhatsApp sono diventate un elemento all’ordine del giorno praticamente in tutto il mondo, i truffatori infatti hanno rotto il limite e sono passati dai metodi tradizionali che conoscevamo un po’ tutti a quelli online che includono anche l’applicazione di messaggistica, poiché quest’ultima permette di entrare in contatto con una miriade di utenti molto facilmente.

Effettivamente, tantissimi utenti segnalano ogni giorno l’arrivo di strani messaggi dietro i quali purtroppo si cela una truffa online evidente, i truffatori cercano di contattare quanto più persone possibili in modo da aumentare le probabilità di successo in termini statistici, di conseguenza anche qui in Italia, strani i messaggi arrivano gli utenti che se non prestano giusta attenzione rischiano di incappare in truffe che non lasciano possibilità di recupero.

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I truffatori ovviamente cercano di ottenere informazioni sensibili dalle vittime o peggio denaro direttamente dal loro conto corrente, oggi vi raccontiamo della nuova truffa che esordisce tramite un gruppo che si spaccia per dei collaboratori ufficiali di YouTube.

Truffa a nome di YouTube

La truffa in questione si presenta alla vittima in modo molto subdolo, l’utente viene aggiunto all’interno di un gruppo senza consenso dove gli viene proposto di ottenere soldi facilmente mettendo like ad alcuni video su YouTube, la peculiarità è che i truffatori inviano veramente i bonifici di qualche decina di euro la vittima per poi però chiedere a loro volta un bonifico di qualche centinaio di euro promettendo di restituire la somma moltiplicata più volte, ovviamente quei soldi non tornerebbero mai indietro dal momento che i truffatori sparirebbero in un attimo senza lasciare traccia e soprattutto senza lasciare la possibilità all’utente di recuperare i suoi soldi.

Se anche voi doveste incappare in una dinamica simile, ovviamente non rispondete e non scrivete nulla e anzi uscite dal gruppo appena è possibile.