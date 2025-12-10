WhatsApp: truffa letale ruba i soldi a tantissimi italiani

Tutti noi al giorno d’oggi utilizziamo WhatsApp praticamente ogni momento, l’applicazione di messaggistica istantanea infatti è l’applicazione più utilizzata al mondo e gode di una popolarità davvero senza precedenti, questo dettaglio le ha permesso di racimolare un bacino di utenti a dir poco mostruoso, diventando di fatto una piazza digitale, dove tutti possono connettersi tra loro, un elemento senza alcun dubbio di fregio per la società ma dietro il quale purtroppo si cela un problema da non sottovalutare, stiamo parlando infatti delle truffe online che come una piaga inquinano questa piazza digitale, colpendo tantissimi utenti ogni giorno.

I truffatori hanno visto infatti in WhatsApp una possibilità di guadagno concreta da sfruttare a proprio vantaggio, ogni giorno infatti senza badare ai convenevoli inviano messaggi truffaldine a tutti gli utenti con l’obiettivo di estorcere denaro con l’inganno, anche l’Italia risulta particolarmente colpita da questo fenomeno, non a caso tante persone ogni giorno denunciano ai carabinieri quando però ormai è troppo tardi.

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Oggi vi parliamo dell’ultima truffa arrivata in circolazione per darmi una mano a difendervi efficacemente, ricordatevi che serve assolutamente prestare attenzione e avere occhi scettico per evitare di cadere nel tranello.

La truffa ingannevole del momento

I truffatori colpiscono le vittime in modo molto subdolo, aggiungono infatti i malcapitati all’interno di un gruppo dove viene proposto loro di ottenere facili guadagni mettendo like ad alcuni video, i truffatori tra l’altro inviano veramente dei bonifici alle loro vittime in modo da far abbassare la guardia per poi inscenare la truffa vera e propria, in un secondo momento infatti chiedono al malcapitato di inviare un bonifico di qualche centinaio di euro a propria volta promettendo di restituire tutta la somma con gli interessi in modo da far guadagnare la vittima, ovviamente quei soldi non tornerebbero mai indietro e sparirebbero nel nulla insieme ai truffatori, che ovviamente si renderebbero immediatamente i reperibili.