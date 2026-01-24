WhatsApp: nei gruppi i nuovi membri potranno leggere i messaggi precedenti

Sta arrivando una grande novità nei gruppi di WhatsApp per iOS. Nella beta infatti è stata scovata la possibilità di poter leggere i messaggi precedenti quando si è appena entrati a far parte di una chat di gruppo, senza il bisogno che l’amministratore debba ripetere.

Come funziona la nuova opzione nei gruppi

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La funzione è comparsa nella versione beta 26.2.10.73 ed è al momento riservata a un numero limitato di utenti. Il meccanismo è semplice, ma lascia spazio a scelte precise. Quando una persona viene aggiunta a un gruppo, l’amministratore può decidere se condividere con lei una porzione della cronologia recente.

La selezione non è libera, ma prevede quattro soglie: 25, 50, 75 o 100 messaggi. In ogni caso, la finestra temporale resta limitata agli ultimi 14 giorni, evitando così l’accesso a conversazioni troppo datate. I messaggi inviati come “storico” vengono inoltre mostrati con un colore diverso, così da distinguere chiaramente ciò che è stato scritto prima dall’attività attuale del gruppo.

Un dettaglio importante riguarda le impostazioni di base. L’invio dei messaggi precedenti non è automatico: l’opzione è disattivata di default e deve essere attivata consapevolmente dall’amministratore al momento dell’aggiunta del nuovo membro.

Vantaggi pratici e possibili criticità

Dal punto di vista pratico, la funzione risolve una situazione comune. Chi entra in un gruppo già attivo spesso si trova spaesato, senza contesto su decisioni prese o informazioni già condivise. Avere accesso a una parte della cronologia aiuta a orientarsi più rapidamente.

Allo stesso tempo, la novità introduce anche nuove attenzioni. Condividere messaggi scritti quando una persona non faceva parte del gruppo può esporre contenuti che qualcuno avrebbe preferito restassero interni. Basti pensare a conversazioni organizzative, commenti informali o dinamiche temporanee che perdono senso una volta aperte a nuovi partecipanti.

Per questo, il controllo affidato agli amministratori diventa centrale. La gestione consapevole di ciò che viene condiviso è fondamentale per mantenere un equilibrio all’interno delle chat di gruppo, che restano uno spazio digitale delicato.