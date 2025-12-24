WhatsApp: la super truffa che vi ruba l’identità arriva in Italia

Al giorno d’oggi, l’associazione di messaggistica senza ombra di dubbio più utilizzata da tutti gli utenti e WhatsApp, ogni utente infatti sul proprio smartphone installa la nota applicazione e la usa tutti i giorni per restare in contatto con le persone care e ovviamente scambiare i messaggi con chi desidera, il tutto fregiato di varie funzionalità che il team di sviluppo si impegna a fornire agli utenti in modo costante in modo da garantire la migliore esperienza possibile durante l’utilizzo di WhatsApp.

Queso insieme di elementi, ovviamente nel corso dell’ultimo decennio ha permesso WhatsApp di diventare la certezza che conosciamo raggiungendo livelli che tutte le altre concorrenti ancora non riescono a toccare, WhatsApp infatti può essere descritta come una vera e propria piazza globale in grado di collegare milioni, se non miliardi, gli utenti tra loro, un elemento senza dubbio di spicco per la società, ma che purtroppo da alcuni utenti viene utilizzato in modo sbagliato.

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Gli utenti di cui stiamo parlando, come potete intuire da soli sono i truffatori, questi ultimi infatti vedono WhatsApp come una strategia di guadagno illegale dal momento che ne fanno utilizzo senza alcun dubbio sbagliato, l’applicazione viene infatti utilizzata per ingannare gli altri utenti e ottenere informazioni importanti al fine di truffarli e derubarli.

La nuova truffa ruba account

La truffa di cui vi parliamo oggi porta come esito finale la perdita del proprio account WhatsApp, i truffatori infatti si fingono un utente comune e contattano la vittima affermando di averle per sbaglio inviato un codice di sicurezza di sei cifre, nel frattempo i truffatori da un altro dispositivo tentano di accedere all’account WhatsApp della vittima procedendo step by step fino a quando WhatsApp non invia un codice OTP per confermare l’accesso proprio alla vittima stessa, ovviamente i truffatori quando scrivono la vittima chiedono proprio quel codice nella speranza che il malcapitato si confonda e invii il codice OTP che WhatsApp ha spedito per consentire l’accesso, una volta ottenuto i truffatori riescono a entrare nell’account WhatsApp della vittima per poi utilizzarlo nuovamente per compiere altre truffe, nello specifico l’obiettivo dei truffatori non è tanto l’account bensì l’identità della vittima che ovviamente agli occhi di altre vittime potenziali risulterebbe molto più affidabile.