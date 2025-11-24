WhatsApp: la nuova truffa del gruppo lavorativo che sta ingannando tutti

Al giorno d’oggi tutti noi utilizziamo come applicazione di messaggistica predefinita WhatsApp, la nota applicazione è presente infatti su quasi tutti i dispositivi circolanti al mondo dal momento che rappresenta la soluzione ideale per messaggiare in tempo reale con le persone care preferita da tutti quanti, il merito va tutto al team di sviluppo che nel corso dell’ultimo decennio ha incluso funzionalità davvero interessanti che hanno reso WhatsApp un vero e proprio standard.

Tutto questo si è tradotto in una realtà decisamente importante, WhatsApp vanta infatti una platea di utenti davvero ampia al punto che il numero di account attivi al giorno d’oggi ha superato quota 2 miliardi e continua a crescere, un elemento senza alcun dubbio di pregio dietro il quale purtroppo però si cela una problematica decisamente evidente, l’enorme numero di utenti purtroppo include anche truffatori che vogliono sfruttare tutta la situazione ha proprio vantaggio.

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Le truffe su WhatsApp sono infatti presenti ormai da diverso tempo, poiché ovviamente dal momento che quest’ultima rappresenta in un certo senso un luogo di aggregazione, i truffatori sfruttano questa caratteristica per riuscire ad entrare in contatto con un bacino di vittime molto più ampio, dettaglio che indubbiamente aumenta in modo importante le probabilità di successo delle loro truffe.

La nuova truffa italiana

La truffa che purtroppo sta colpendo molti utenti qui in Italia risulta una tra le più pericolose entrate in circolazione, quest’ultima esordisce tramite un semplice gruppo spacciato per una collaborazione YouTube, i truffatori spacciandosi per dei partner ufficiali infatti propongono il malcapitato di ottenere denaro facile, mettendo like ad alcuni video, incredibilmente inviano veramente dei bonifici al malcapitato di qualche decina di euro, in tal modo conquistano la sua fiducia per poi invogliarlo in un secondo momento ad effettuare un pagamento di qualche centinaio di euro promettendo la restituzione della somma aumentata in modo decisamente importante, inutile stare a dire che quei soldi non farebbero mai più ritorno al legittimo proprietario.