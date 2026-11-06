WhatsApp Eventi, ora si invita anche chi non ha l’app con un link

WhatsApp cambia il modo di organizzare serate, cene e ritrovi con una novità che riguarda gli Eventi. Giovedì 5 novembre l’app di messaggistica ha annunciato una nuova versione di questa funzione, che ora permette di invitare anche chi non ha un account WhatsApp. Per coinvolgere qualcuno basta un semplice link, senza costringere nessuno a registrarsi o a scaricare l’applicazione solo per partecipare a una festa.

Si tratta di un passaggio che sembra piccolo ma che tocca un punto molto concreto. Fino a oggi gli Eventi erano pensati per muoversi dentro il perimetro dell’app e chi restava fuori finiva spesso per essere avvisato a parte, con un messaggio diverso o una telefonata. Con questa nuova versione il problema si risolve alla radice perché l’invito viaggia attraverso un collegamento che chiunque può aprire.

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Gli Eventi di WhatsApp si aprono a chi non è iscritto

Il cuore dell’aggiornamento sta tutto qui. Gli Eventi di WhatsApp smettono di essere uno strumento riservato agli utenti della piattaforma e diventano qualcosa di più flessibile, utilizzabile anche quando nel gruppo di amici c’è qualcuno che non ha mai voluto installare l’app. Capita più spesso di quanto si pensi, magari con un parente, un collega o semplicemente una persona che preferisce altri servizi.

Il meccanismo scelto è quello più immediato possibile. Un link di invito si può condividere ovunque e non richiede passaggi complicati. Per chi organizza significa avere un unico punto di riferimento per tutti gli invitati, iscritti o meno, invece di dover gestire due canali paralleli. Per chi riceve l’invito vuol dire poter partecipare senza dover creare un profilo.

La scelta di WhatsApp va in una direzione abbastanza chiara. L’app prova a rendere i propri strumenti utili anche a chi non fa parte della sua enorme comunità di utenti, aprendo spiragli verso l’esterno invece di chiudersi del tutto. E gli inviti tramite link sono probabilmente il modo più naturale per farlo, visto che chiunque sa aprire un collegamento ricevuto via messaggio o email.

Prima le chiamate, ora gli inviti

Questa novità non arriva da sola. Appena tre settimane prima dell’annuncio sugli Eventi, l’applicazione aveva già aperto le sue chiamate ai non iscritti, permettendo quindi di coinvolgere in una conversazione vocale anche persone prive di un account. Due aggiornamenti ravvicinati che seguono la stessa logica e che mostrano come la piattaforma stia lavorando per abbattere la barriera della registrazione obbligatoria.

Messe una accanto all’altra, le due funzioni disegnano un percorso piuttosto coerente. Prima la possibilità di parlare con chi non usa l’app, poi quella di invitarlo a un evento. In entrambi i casi l’idea è la stessa e punta a non lasciare indietro nessuno solo perché ha scelto di non iscriversi al servizio di messaggistica.

Per chi organizza spesso serate o incontri, la differenza si sentirà soprattutto nella gestione pratica. Non servirà più chiedere a tutti di avere WhatsApp prima di inviare un invito, né rincorrere chi è rimasto fuori dalla chat. Con la nuova versione degli Eventi annunciata giovedì 5 novembre, un solo link condivisibile basta per raggiungere chiunque, anche chi un account WhatsApp non l’ha mai avuto.

Fonte: TecnoAndroid