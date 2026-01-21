WhatsApp e Meta AI nel mirino: concorrenza sotto indagine

In Brasile, la regolamentazione della concorrenza ha deciso di fermare temporaneamente alcune mosse di Meta. L’autorità locale ha ordinato alla società di sospendere le politiche sui chatbot che erano state introdotte, anche se i bot di terze parti continueranno a funzionare senza interruzioni. In pratica, Meta non potrà più imporre determinate regole di risposta automatica agli utenti brasiliani, almeno fino a quando le indagini non chiariranno la situazione.

Regolatori brasiliani fermano le nuove policy AI di Meta

Il cuore della vicenda riguarda il modo in cui Meta gestisce i suoi chatbot AI su WhatsApp. L’Authority brasiliana ha manifestato il sospetto che i termini imposti dall’azienda potessero favorire indirettamente Meta AI, limitando le possibilità dei concorrenti di operare sulla piattaforma. Meta, dal canto suo, ha sempre sostenuto che le nuove regole non erano pensate per bloccare la concorrenza, ma per gestire un problema tecnico: i sistemi che supportano i chatbot stavano subendo carichi di lavoro eccessivi, con rischi di rallentamenti o malfunzionamenti.

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Secondo Meta, i chatbot basati sull’intelligenza artificiale hanno messo a dura prova le infrastrutture, che non erano state progettate per gestire un numero così alto di richieste simultanee. In questo senso, il cambio di policy avrebbe dovuto essere una misura di protezione interna, più che un tentativo di chiudere le porte ai concorrenti. La società sottolinea inoltre che WhatsApp Business non è un app store, e che le aziende di AI hanno comunque altre vie per raggiungere il mercato: i loro siti web, gli app store ufficiali e le partnership nel settore.

Il risultato pratico di questa decisione brasiliana è che Meta dovrà rivedere il modo in cui implementa i suoi sistemi di risposta automatica per gli utenti locali, almeno fino a quando non ci sarà chiarezza sulla conformità delle sue regole. Questo scenario mostra quanto sia complesso bilanciare innovazione tecnologica, carichi infrastrutturali e concorrenza in un contesto globale, dove la presenza di chatbot AI sta diventando sempre più capillare.

Bot AI sotto controllo: Meta dovrà rivedere le regole locali

In definitiva, l’intervento dell’Authority brasiliana evidenzia una tensione crescente tra grandi piattaforme digitali e regolatori, un tema destinato a riproporsi anche in altre parti del mondo, perché la domanda è chiara: fino a che punto le regole interne di una piattaforma possono influenzare l’equilibrio competitivo tra aziende, senza scadere in pratiche potenzialmente anticoncorrenziali? Meta ora dovrà dimostrare che le sue scelte erano motivate da esigenze tecniche e non da strategie di esclusione, mentre il mercato osserva attentamente l’evolversi della situazione.