WhatsApp Business lancia Meta Business AI Agent: assistenza clienti 24/7

Meta Business AI Agent è la novità che WhatsApp ha pensato per le aziende, uno strumento che punta dritto a un problema vecchio quanto il commercio: rispondere ai clienti senza farli aspettare ore. La direzione è chiara, l’assistenza diventa automatica e disponibile a qualsiasi ora, e dietro c’è tutto il lavoro che il team di sviluppo continua a portare avanti su questa app di messaggistica, tra funzioni nuove e ritocchi grafici più o meno vistosi.

Come funziona il nuovo agente IA su WhatsApp Business

Sempre più realtà commerciali si appoggiano a WhatsApp Business per tenere i contatti con la propria clientela, e questo cambia le carte in tavola per chi sviluppa il servizio. Migliorare le conversazioni non è più un dettaglio, è diventato un punto centrale. Da qui nasce questo nuovo strumento, costruito intorno all’intelligenza artificiale, capace di sostenere e mandare avanti in automatico i flussi di comunicazione.

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In pratica il sistema permette di gestire più conversazioni nello stesso momento. Vuol dire che chi si occupa dell’assistenza può lasciar perdere le domande ripetitive e concentrarsi sulle richieste davvero complicate, quelle che richiedono un occhio umano. Col tempo una soluzione del genere potrebbe cambiare parecchio il modo in cui le aziende seguono i clienti e gestiscono le vendite, senza esagerare con i toni trionfalistici, ma il potenziale c’è.

Il cuore della faccenda è l’assistente virtuale. Le aziende possono crearne uno che risponde 24 ore su 24, 7 giorni su 7, così anche fuori dall’orario lavorativo nessuno resta a bocca asciutta. C’è poi una scelta interessante da fare: dare o meno all’agente l’accesso alle conversazioni passate. Se glielo si concede, l’IA studia il modo in cui l’azienda risponde di solito alle domande e adotta un tono più coerente sin dal primo messaggio. In caso contrario, parte da zero ignorando le chat precedenti.

Addestramento e compatibilità oltre WhatsApp

Non finisce qui, perché le aziende hanno la possibilità di addestrare l’agente. Si possono condividere nuove informazioni, mettere mano alle risposte, scegliere modi diversi di interagire con i clienti. Insomma, non è uno strumento rigido: lo si plasma in base alle esigenze, e questo fa una bella differenza rispetto a soluzioni più impostate.

Un altro aspetto da segnalare riguarda la portata. Meta Business AI Agent non resta confinato dentro WhatsApp, ma funziona anche su Instagram e Messenger. Per le aziende è un vantaggio concreto, perché possono offrire la stessa esperienza rapida a prescindere da dove parte la conversazione. Che il cliente scriva su una piattaforma o sull’altra, il servizio resta uniforme e veloce.

Il rilascio è già partito a livello globale, quindi la funzione sta arrivando un po’ ovunque. Tra le altre novità in arrivo su WhatsApp si parla anche dei messaggi di testo visualizzabili una sola volta, un altro pezzo del lavoro continuo che porta avanti il team su questa app.