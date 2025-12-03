WhatsApp: attenzione a questa pericolosissima truffa

Tutti noi, ovviamente ogni giorno utilizziamo WhatsApp per restare in contatto con le nostre persone care e per scambiare messaggi praticamente in tempo reale, purtroppo però WhatsApp ormai da diverso tempo non ci fa rimanere in contatto soltanto con le nostre amicizie, ma purtroppo fa da mezzo di comunicazione anche con i truffatori, nello specifico questi ultimi cercano di contattare un numero di vittime sempre più elevato in modo da massimizzare le possibilità di successo delle loro truffe, i truffatori infatti hanno scoperto che utilizzare WhatsApp può essere molto più redditizio rispetto ai mezzi comunicativi standard.

Questa dinamica è presto spiegata dal momento che WhatsApp sostanzialmente permette di comunicare con chiunque a patto di avere il suo numero di telefono, numeri che però circolano facilmente in rete a seguito ad esempio di furti di database contenenti i dati che possono ovviamente essere sfruttati e acquistati nel dark web.

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Il fenomeno delle truffe su WhatsApp dunque è diventato ormai una certezza e tantissimi utenti vengono contattati costantemente da questi truffatori che hanno l’obiettivo di ottenere denaro in modo illecito, anche qui in Italia il fenomeno non manca e anzi colpisce con una certa insistenza e regolarità.

La nuova truffa

La nuova truffa che sta circolando qui in Italia ribadisce esattamente tutto quanto, i truffatori tramite un gruppo contattano le vittime aggiungendole per poi proporre loro di ottenere soldi facilmente semplicemente mettendo like ad alcuni video, i truffatori infatti si spacciano per collaboratori ufficiali di YouTube e promettono guadagni facili e veloci, ed effettivamente i truffatori inviano realmente dei bonifici di qualche decina di euro in modo da conquistare la fiducia del malcapitato, dopodiché però chiedono a quest’ultimo di inviare qualche centinaio di euro promettendogli di restituire il denaro con gli interessi.

Ovviamente quei soldi non appena inviati sparirebbero nel nulla senza mai fare ritorno, diffidate sempre da chi vi promette soldi facili su Internet poiché si tratta al 100% di una truffa pensata per derubarvi.