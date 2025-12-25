WhatsApp: attenti a questo messaggio, vi ruba l’account

L’applicazione di messaggistica più utilizzata da tutti quanti è whatsApp, l’applicazione conta infatti un bacino di utenti che ha superato quota 2 miliardi ormai da diverso tempo e continua a crescere senza sosta, nello specifico WhatsApp ormai può essere definita come una vera e propria piazza globale di collegamento digitale tra gli utenti, poiché permette di restare in contatto con i propri cari senza nessun tipo di impegno.

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Le norme popolarità di WhatsApp purtroppo rappresenta anche un elemento problematico non tanto per WhatsApp in sé, bensì per l’uso scorretto che molti utenti fanno dell’applicazione e nello specifico a causa dei truffatori, questi ultimi infatti spesso usano WhatsApp per cercare di adescare molte vittime, poiché ovviamente tramite il social di messaggistica è più facile raggiungere un discreto numero di persone.

Il fenomeno delle truffe online è esploso ormai da diverso tempo e continua a colpire incessantemente senza dare segni di miglioramento, anche in Italia non mancano le truffe su WhatsApp e non a caso le segnalazioni sono davvero tante ogni giorno, oggi vi raccontiamo il caso di una nuova truffa che sta creando davvero molti problemi agli utenti in modo da darvi una mano a difendervi.

La nuova truffa su WhatsApp

Nello specifico, la nuova truffa è arrivata qui in Italia punta ad ottenere l’account della vittima, i truffatori infatti vogliono impossessarsi spesso degli account delle loro vittime per poi utilizzarli per truffare altra gente, questo poiché un account correlato a una persona reale può risultare molto più affidabile e destare meno sospetti, tutto comincia con un messaggio inviato dei truffatori che chiedono alla vittima di inviare un codice che è stato spedito per sbaglio verso la vittima stessa, quel codice però non è lì a caso, si tratta infatti di una OTP generata da WhatsApp nel momento in cui i truffatori cercano di accedere all’account della vittima, così facendo inducono quest’ultima a consegnare sostanzialmente le chiavi di accesso al proprio account ai truffatori.

Ovviamente se doveste essere contattati nelle medesime modalità, la cosa migliore al fine di proteggervi è quella di non rispondere e di bloccare immediatamente chi vi ha scritto.