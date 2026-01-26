WhatsApp: a pagamento o con pubblicità, i piani di Meta

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Sicuramente avrete sentito che WhatsApp ha iniziato a testare all’interno della beta l’introduzione graduale delle pubblicità all’interno della sezione aggiornamenti, tutto ciò fa parte di un lento e graduale processo di cambiamento dell’applicazione di messaggistica più utilizzata in tutto il mondo per trasformarla in uno strumento in grado di garantire una rendita fiscale costante al pari di quanto abbiamo già visto per Instagram e Facebook.

Ovviamente la società consapevole del glorioso passato votato proprio all’assenza di pubblicità della nota applicazione ha optato per un approccio soft pensato per rendere l’ingresso degli annunci pubblicitari meno invasivo possibile senza dunque alterare l’esperienza d’uso per gli utenti, analizzando l’ultima beta disponibile di WhatsApp però è emerso che l’azienda ha altri piani che riguardano per l’appunto la rimozione delle pubblicità, emerge infatti il possibile arrivo in futuro di un piano di abbonamento pensato appositamente per rimuovere in modo definitivo le pubblicità dall’applicazione.

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WhatsApp a pagamento

Come ben sapete, all’interno della sezione aggiornamenti WhatsApp ha iniziato l’introduzione di piccoli annunci pubblicitari o ha iniziato a mostrare canali sponsorizzati, il tutto sottolineando che le inserzioni non vengono adattate in base ai contenuti presenti nelle nostre chat private, bensì solo in base a elementi generici, come la provenienza dell’account e la posizione geografica, il tutto tenendo le pubblicità assolutamente lontane dalle nostre chat.

Dall’ultima beta, però, emerge quello che potrebbe essere l’arrivo di un piano di abbonamento pensato appositamente per permettere all’utente di rimuovere interamente le pubblicità dall’applicazione, quest’ultimo dovrebbe essere in arrivo soltanto per gli utenti UK e dell’Unione Europea, seguendo fermamente le normative locali e dando la possibilità all’utente di scegliere tra un’esperienza completamente gratuita e una priva di pubblicità.

Per quanto riguarda il prezzo mensile dell’abbonamento, una prima stima molto sommaria suggerisce quattro euro al mese, prezzo che però potrebbe subire delle variazioni da paese in paese in base alle normative vigenti, quest’ultimo poi dovrebbe essere completamente gestibile direttamente dal Play Store di Google come un semplice acquisto in app, eventuali modifiche emerge richiederebbero anche 15 minuti per essere effettive.