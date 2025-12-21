Welion: densità energetica record per le batterie allo stato solido

La corsa verso le batterie allo stato solido sta attirando sempre più attenzione nel mondo della mobilità elettrica e della robotica. Tale tecnologia promette di rivoluzionare l’autonomia e i tempi di ricarica dei veicoli elettrici. Risulta però ancora in fase di sviluppo avanzato. Con test e sperimentazioni che precedono di anni la possibile diffusione commerciale su larga scala. Secondo le previsioni degli esperti, infatti, una disponibilità di massa non è attesa prima del 2030. Tra le realtà più attive in tale campo spicca la cinese Welion New Energy, che ha recentemente annunciato di aver raggiunto nei test di laboratorio una densità energetica di 824 Wh/kg.

Welion presenta la sua novità per il settore delle batterie allo stato solido

Si tratta di un risultato promettente, anche se ancora confinato al laboratorio. L’azienda punta a superare la soglia dei 1.000 Wh/kg. Il presidente Yu Huigen ha sottolineato che, nonostante i progressi, esistono ancora sfide significative da affrontare, in particolare legate ai costi delle materie prime impiegate nei sistemi elettrolitici a base di solfuro. Le difficoltà evidenziate non frenano la progettazione di applicazioni iniziali, dove il prezzo non rappresenta un vincolo determinante. Secondo Yu Huigen, i robot umanoidi potrebbero rappresentare il primo settore di utilizzo concreto per le batterie allo stato solido. Ciò grazie alla combinazione di alta densità energetica e performance stabile necessaria a sostenere sistemi complessi.

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Gli osservatori del settore evidenziano come i risultati di Welion confermino le potenzialità della tecnologia. Con tali premesse, le batterie allo stato solido potrebbero rappresentare un punto di svolta. Ciò non solo per le auto elettriche, ma anche per altre applicazioni in cui l’efficienza energetica è fondamentale. Per il momento, la tecnologia resta ancora in fase sperimentale. Ma i dati provenienti dai laboratori indicano un percorso di sviluppo rapido e concreto. Il quale potrebbe essere destinato a incidere sul futuro della mobilità e della robotica.