VoxeLite trasforma lo schermo in un tatto realistico

Quando si parla di dispositivi futuristici, spesso la mente corre subito a oggetti vistosi o ingombranti. Invece VoxeLite è l’esatto opposto: minuscolo, leggero, quasi timido nella forma, eppure capace di far parlare mezzo mondo scientifico. È nato nei laboratori della Northwestern University con un’idea semplice quanto ambiziosa: restituire al digitale una parte di quel tatto che oggi si perde dietro gli schermi lisci. Il risultato è un cerotto ultrasottile che si applica sul dito come se fosse una piccola seconda pelle, ma che in realtà nasconde una tecnologia sorprendente.

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Come un cerotto ultrasottile sta rivoluzionando l’interazione touch

Chi lo ha provato racconta che l’effetto è curiosamente naturale. È come se il vetro dello smartphone smettesse per un momento di essere solo vetro e si trasformasse in qualcos’altro: un tessuto ruvido, una superficie morbida, la trama di un materiale che non esiste davvero ma che il dito riesce comunque a “sentire”. Non è magia, ma elettroadesione. Applicando una minuscola tensione, il dispositivo crea un’adesione controllata tra se stesso e il polpastrello, e questa variazione viene percepita come un cambio di consistenza. A questo si aggiunge una piccola orchestra di micro nodi, tanti e ravvicinati, che spingono sulla pelle con una velocità impressionante. Ognuno di loro può muoversi centinaia di volte al secondo, tanto da coprire praticamente tutte le frequenze che il tatto umano riesce a rilevare.

I test hanno dato risultati che sembrano avvicinare sempre di più l’idea di un tatto digitale credibile alla realtà. VoxeLite riesce a far distinguere materiali con un’accuratezza che supera l’80%, e si comporta ancora meglio quando deve suggerire un movimento o una direzione. Si collega via Bluetooth come se fosse un normalissimo auricolare, e da lì comincia a ricostruire sensazioni che fino a ieri avrebbero richiesto il contatto con oggetti reali.

Una delle sue peculiarità più interessanti è che può essere usato in due modi: in modalità attiva, quando interviene sul tatto mentre scorri un dito su uno schermo, e in modalità passiva, quando decide di scomparire e lasciare che il polpastrello si muova senza interferenze. È un dettaglio piccolo, ma cambia molto, perché permette di integrare la tecnologia nel gesto quotidiano senza stravolgerlo.

Le possibili applicazioni, poi, aprono scenari che vanno ben oltre il semplice “effetto wow”. La realtà aumentata potrebbe diventare più immersiva, l’accessibilità potrebbe fare un salto in avanti, soprattutto per chi non vede, e persino l’e-commerce potrebbe trasformarsi, dando la possibilità di sfiorare davvero un tessuto prima di acquistarlo. VoxeLite è ancora giovane, ma ha già la capacità di far intravedere un futuro in cui il tatto non resta più fuori dallo schermo, ma ci entra dentro, con delicatezza e un pizzico di poesia tecnologica.