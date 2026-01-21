Volkswagen ID. Cross 2026: il piccolo SUV elettrico che anticipa una nuova era

Le nuove foto spia della Volkswagen ID. Cross 2026 confermano che il progetto sta entrando nella fase più delicata dello sviluppo. Il prototipo è stato individuato durante le tradizionali prove su neve e ghiaccio nel Nord Europa, una situazione scelta dai costruttori per mettere alla prova telaio, gestione della trazione e sistemi di controllo elettronico. Il camuffamento è ormai leggero e lascia intravedere proporzioni molto simili al concept presentato nei mesi scorsi. Il frontale appare compatto ma scolpito, con superfici pulite e un’impostazione moderna per attrarre il pubblico urbano. Le dimensioni dovrebbero collocarsi poco sopra i 4 metri, rendendo la ID. Cross una proposta pensata per muoversi agilmente in città senza rinunciare a una posizione di guida rialzata.

Volkswagen vede questo modello come una parte fondamentale nella propria strategia elettrica europea, soprattutto per attrarre chi oggi guarda ai crossover termici di segmento B. La scelta di collocarlo sotto la gamma ID. già esistente serve a creare una porta d’accesso più abbordabile all’universo elettrico del marchio. Il design, pur ispirandosi al prototipo, sembra essere stato addolcito in alcune linee per favorire un’estetica più adatta alla produzione di massa. Le prese d’aria simulate e gli adesivi applicati sui gruppi ottici indicano che l’assetto definitivo è ormai vicino, segno che il debutto estivo non è più lontano.

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Volkswagen ID. Cross tra tecnologia, autonomia e posizionamento di mercato

Dal punto di vista tecnico, la nuova Volkswagen ID. Cross dovrebbe poggiare sulla piattaforma MEB+ di ultima generazione, già annunciata per altri modelli compatti del gruppo. Questo significa maggiore efficienza energetica, software più evoluto e una gestione della ricarica ottimizzata. Le indiscrezioni parlano di una motorizzazione intorno ai 200CV per le versioni principali, abbinata a una batteria da circa 52 kWh. In condizioni reali, questo pacco dovrebbe permettere percorrenze superiori ai 400 chilometri, un valore ormai considerato minimo per convincere gli utenti più scettici.

All’interno ci si aspetta un’impostazione digitale ma più razionale rispetto alle prime ID, con un quadro strumenti compatto, un grande display centrale e il ritorno di alcuni comandi fisici per le funzioni più utilizzate. Tale scelta risponde alle critiche ricevute negli ultimi anni e mostra una Volkswagen più attenta all’ergonomia. Dal punto di vista commerciale, la ID. Cross potrebbe diventare uno dei modelli chiave per rendere l’elettrico più accessibile, posizionandosi come alternativa diretta ai B-SUV a benzina e ibridi. Se il prezzo sarà competitivo, il modello potrebbe giocare un ruolo decisivo nella diffusione delle auto elettriche nei centri urbani europei.