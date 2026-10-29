Volantino Satur: friggitrice ad aria da 12 litri a 79,99 euro

Il nuovo volantino Satur porta nei negozi una serie di offerte per la casa valide fino al 18 novembre, con piccoli e grandi elettrodomestici proposti a prezzi decisamente interessanti. Dentro la selezione c’è un po’ di tutto: dalla cucina al riscaldamento, passando per il salotto e perfino il giardino. Le promozioni sono disponibili direttamente nei punti vendita della catena e coprono esigenze molto diverse tra loro, cosa che rende il catalogo utile per parecchie famiglie.

Friggitrice ad aria e riscaldamento, le proposte più convenienti del volantino Satur

Tra i prodotti che spiccano di più c’è senza dubbio la friggitrice ad aria XXXL da ben 12 litri, in vendita a 79,99 euro con uno sconto dell’11%. Non si tratta di un modello qualsiasi. Offre otto programmi preimpostati e una doppia resistenza che arriva a 1800W, quindi è pensata soprattutto per le famiglie numerose o per chi ha bisogno di cucinare porzioni abbondanti tutte insieme, senza dover fare due o tre giri. A questa cifra trovare una friggitrice con una capienza simile è praticamente impossibile, ed è proprio questo il punto di forza dell’offerta.

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Con l’arrivo del freddo il catalogo guarda anche a chi vuole contenere i consumi del gas. Ecco allora il termosifone ad olio dotato di ruote, comodo da spostare da una stanza all’altra secondo necessità. Ha due selettori di potenza e tre livelli di intensità del calore, e si può scegliere tra due versioni. Quella a 7 elementi costa 39,99 euro con il 20% di sconto, mentre quella a 9 elementi scende a 49,99 euro grazie a una riduzione del 17%.

Chi preferisce una soluzione più compatta può invece puntare sulla stufa al carbonio, che integra due elementi riscaldanti, un sistema rotante per distribuire meglio il calore e un selettore di potenza. Il prezzo è di 24,99 euro, con un ribasso del 17%. Una cifra contenuta per un apparecchio che può tornare utile nei mesi invernali, magari in camera o in un piccolo studio.

Smart TV 4K in cinque misure e idropulitrice per il giardino

Per il salotto il pezzo forte del volantino Satur è la Smart TV UHD 4K con sistema operativo web OS. La dotazione comprende tre porte HDMI, due porte USB e tre tipologie di ricezione, cioè DVB‑T2, DVB‑S2 e CI Plus. A rendere la proposta particolarmente flessibile è la varietà di formati disponibili, con un prezzo che cambia in base alla diagonale scelta.

Il modello da 32 pollici costa 119,99 euro, quello da 43 pollici sale a 159,99 euro e la versione da 55 pollici si ferma a 229,99 euro. Per chi cerca uno schermo davvero grande ci sono poi il televisore da 65 pollici a 399,99 euro e infine quello da 75 pollici, proposto a 499,99 euro. Insomma ce n’è per ogni ambiente, dalla cameretta fino al soggiorno più spazioso.

L’ultima proposta degna di nota riguarda chi ha uno spazio verde da curare. Nel catalogo compare infatti un’idropulitrice ad acqua fredda con una capacità di 8 litri al minuto e una potenza di 1800W, venduta a 59,99 euro con il 25% di sconto. Un attrezzo pratico per la pulizia di vialetti, terrazzi e superfici esterne in generale.

Tutte queste promozioni Satur, insieme alle altre presenti nel catalogo completo, restano disponibili nei punti vendita della catena fino al 18 novembre.

Fonte: TecnoAndroid