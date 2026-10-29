Mercedes-AMG C 63: allo studio versioni a benzina ed elettrica

La nuova Mercedes AMG C 63 è già in fase di sviluppo e potrebbe arrivare non in una sola versione ma in due. Gli ingegneri al lavoro sul progetto stanno infatti valutando sia una variante con motore a benzina sia una completamente elettrica, una doppia strada che dice molto su come il marchio stia ragionando sul futuro delle sue sportive. Si tratta di una fase ancora iniziale, quella in cui le idee vengono messe sul tavolo e confrontate prima di qualsiasi decisione definitiva.

Non è un dettaglio da poco. Quando si parla di C 63 si parla di una sigla che per molti appassionati rappresenta l’anima più grintosa della gamma e ogni scelta legata alla propulsione finisce inevitabilmente sotto i riflettori. L’idea di tenere aperte entrambe le opzioni lascia intendere che la casa non voglia chiudersi in una sola direzione, almeno per ora.

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Due anime per la prossima C 63

Il punto centrale della notizia è proprio questo. Il nuovo modello potrebbe sdoppiarsi, con due proposte pensate per pubblici diversi. Da una parte una versione a benzina, dall’altra una a batteria. Al momento però si parla di valutazioni e non di scelte già prese, quindi nessuna delle due strade può essere data per certa e non è escluso che il progetto cambi forma nel corso dello sviluppo.

Il fatto che gli ingegneri Mercedes AMG stiano studiando entrambe le soluzioni in parallelo è comunque significativo. Sviluppare due varianti così distanti tra loro significa lavorare su architetture, componenti e messe a punto molto differenti. Un motore termico e un sistema elettrico richiedono approcci tecnici quasi opposti e portarli avanti insieme è un impegno che nessun costruttore affronta alla leggera.

C’è poi una questione di identità. Una sportiva con questo nome deve mantenere un carattere riconoscibile qualunque sia la tecnologia sotto il cofano. Che si tratti di benzina o di elettrico, la sfida per i tecnici sarà la stessa, cioè fare in modo che la nuova C 63 resti fedele a ciò che la sigla ha sempre promesso in termini di prestazioni e coinvolgimento alla guida.

Benzina ed elettrico, una scelta ancora aperta

La possibilità di vedere due modelli affiancati rappresenterebbe una soluzione capace di accontentare chi non vuole rinunciare al motore tradizionale e chi invece guarda con interesse alla propulsione elettrica. Due clientele diverse, con aspettative diverse, che la casa potrebbe raggiungere con lo stesso nome sul portellone. Anche questo, va ribadito, resta per ora nel campo delle ipotesi. Sul fronte delle informazioni tecniche non ci sono ancora dettagli. Nessun dato su potenze, autonomia, tempi di presentazione o prezzi è stato reso noto e quindi ogni numero che dovesse circolare in questa fase andrebbe preso con grande cautela. Lo sviluppo è appena partito e le specifiche verranno definite solo più avanti, quando il progetto avrà preso una direzione più chiara.

Quello che emerge con chiarezza è la volontà di Mercedes AMG di non lasciare nulla al caso. Studiare due configurazioni così diverse permette di confrontare pro e contro di ciascuna prima di arrivare alla scelta finale, che potrebbe portare a un solo modello oppure a entrambi. Per il momento la prossima C 63 esiste soprattutto sui tavoli degli ingegneri, impegnati a valutare la versione a benzina e quella elettrica.

Fonte: TecnoAndroid