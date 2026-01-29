Vodafone PRO: giga illimitati con “porta un amico” a 11,95€!

In questo articoloIndice dei contenuti
2 sezioni
Scegliere una nuova offerta telefonica è diventato un esercizio di pazienza tra asterischi e clausole scritte in piccolo, ma ogni tanto spunta fuori qualcosa che prova a rimettere ordine. Vodafone PRO sembra nata proprio con questa filosofia: dare certezze a chi con lo smartphone ci vive, lavora e si diverte, senza l’ansia di dover monitorare ogni singolo megabyte consumato. Il punto di partenza è un canone di 11,95 euro al mese, una cifra che si posiziona in quella fascia media dove la competizione è agguerrita, ma che qui viene giustificata da un pacchetto di servizi decisamente robusto. Con un costo di attivazione una tantum di 10 euro e la spedizione della SIM che non costa nulla, l’ingresso nel mondo Vodafone è immediato e senza troppi fronzoli.
Vodafone PRO: 250 Giga e roaming UE senza sorprese
Il vero piatto forte sono i 250 Giga inclusi, una quantità di dati che permette di dimenticare il Wi-Fi di casa anche quando si guarda una serie in alta definizione sul treno o si carica un video pesante sui social. Eppure, la mossa più curiosa riguarda la possibilità di trasformare questi Giga in illimitati allo stesso prezzo. Il meccanismo è quello del “porta un amico”: se riesci a convincere qualcuno a passare a Vodafone, la tua soglia dati sparisce del tutto. È una dinamica interessante perché trasforma l’utente in una sorta di testimonial, premiandolo con la libertà totale di navigazione. Anche se non si dovesse completare questo passaggio, resta il fatto che 250 Giga sono un’enormità per l’uso quotidiano della stragrande maggioranza delle persone.
Oltre ai dati, ci sono i classici minuti illimitati e 200 SMS, ma è sul fronte del roaming che l’offerta si fa concreta per chi ha la valigia sempre pronta. Trovare 45 Giga dedicati all’Unione Europea, che per una volta includono ufficialmente anche Regno Unito e Svizzera, è un sollievo per chi non vuole impazzire tra configurazioni e costi extra appena varca il confine. Spesso la Svizzera è il grande buco nero delle tariffe italiane, quindi vederla inclusa senza costi aggiuntivi è un valore aggiunto non da poco. La rete, ovviamente, è quella 5G di Vodafone, che promette velocità di punta capaci di far impallidire molte connessioni domestiche in fibra, a patto di avere tra le mani un dispositivo compatibile.
Connessione stabile e serenità d’uso al centro di Vodafone PRO
Quello che però convince di più non è la velocità pura, ma la gestione dei piccoli imprevisti quotidiani. Pensiamo alla continuità di servizio: se ti dimentichi di ricaricare e il credito finisce, Vodafone non ti stacca la spina all’improvviso, ma ti garantisce 48 ore di chiamate e navigazione. È un paracadute psicologico che evita di restare isolati nel momento del bisogno. Aggiungiamoci la flessibilità tra SIM fisica ed eSIM e il sistema di ricarica automatica, che toglie di mezzo il pensiero delle scadenze mensili, e otteniamo un’offerta che punta tutto sulla serenità d’uso. Non è una proposta che cerca di ammaliare con regali tecnologici o promesse roboanti, ma che preferisce concentrarsi sulla solidità di una connessione che semplicemente funziona quando serve.