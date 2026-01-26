Vodafone PRO a 11,95€ al mese: 250 Giga, 5G e minuti illimitati!

In questo articoloIndice dei contenuti
2 sezioni Vodafone sta puntando a rendere la vita degli utenti più semplice e meno stressante con la sua offerta PRO, che a prima vista potrebbe sembrare una normale promozione mensile, ma nasconde qualche dettaglio davvero interessante. Con 11,95 euro al mese, più 10 euro una tantum per l’attivazione e la spedizione della SIM gratis, si ottengono 250 Giga, minuti illimitati e 200 SMS, con 45 Giga utilizzabili anche all’estero in UE, Svizzera e Regno Unito. Non male, considerando che parliamo di una connessione 5G fino a 2 Gbps, a patto ovviamente che il dispositivo sia compatibile e che ci si trovi sotto copertura Vodafone 5G.
Vodafone PRO integra eSIM e ricarica automatica
Ciò che rende questa offerta più intrigante è la flessibilità pensata per evitare i piccoli fastidi quotidiani. Per esempio, se il credito residuo dovesse esaurirsi, il servizio continua per altre 48 ore: potrai continuare a navigare e chiamare senza preoccupazioni, il che è un bel sollievo per chi non vuole interrompere una conversazione importante o una sessione di streaming inaspettatamente. Anche la gestione dei messaggi vocali è resa più smart: la segreteria telefonica permette di ascoltare i messaggi lasciati mentre eri occupato e, grazie al servizio di richiamata, puoi contattare il numero nel momento migliore, senza dover controllare mille volte chi ti ha chiamato.
Un altro dettaglio che farà piacere a chi viaggia spesso è la scelta tra SIM fisica e eSIM. Questo significa che puoi passare completamente online senza ricevere pacchi o fare cambi fisici di scheda, oppure optare per la tradizionale SIM, a seconda di cosa il tuo dispositivo supporta. I 45 Giga in UE rappresentano un piccolo lusso in più: 20 Giga derivano dal regolamento Roaming UE e 25 Giga extra vengono inclusi direttamente nell’offerta, così da poter navigare anche in Svizzera o Regno Unito senza pensieri. L’unico dettaglio da ricordare è che alcuni Paesi, come Turchia, Albania, Principato di Monaco e San Marino, non rientrano nel pacchetto europeo, quindi le tariffe estere standard restano in vigore.
Vodafone PRO: 250 Giga e 5G fino a 2 Gbps
Infine, Vodafone pensa anche a chi vuole dimenticarsi completamente delle ricariche manuali: con l’addebito automatico, il credito residuo viene ricaricato automaticamente di 5 euro ogni volta che scende sotto i 5 euro. Una soluzione pratica che evita di trovarsi improvvisamente senza credito, senza interruzioni di servizio o sorprese inaspettate.
In sintesi, l’offerta PRO non si limita a garantire minuti, SMS e Giga: punta a rendere la vita dell’utente più fluida, senza interruzioni, con strumenti che semplificano la gestione della SIM e dei viaggi all’estero. È un esempio chiaro di come un pacchetto mobile possa andare oltre la pura connessione, offrendo sicurezza, continuità e comodità concrete.