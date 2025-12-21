Vodafone PRO: 250 Giga e 5G a 11,95 euro al mese!

Quando ci si imbatte in un’offerta mobile come Vodafone PRO, la prima reazione è spesso un misto di curiosità e diffidenza. Il prezzo è piuttosto aggressivo, 11,95 euro al mese, e già questo basta a far alzare un sopracciglio, soprattutto se si pensa a quanto, fino a qualche anno fa, cifre simili garantivano molto meno. Qui, invece, Vodafone promette un pacchetto che punta dritto su quantità e continuità, due parole chiave per chi usa lo smartphone senza troppi compromessi.

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Vodafone PRO punta sui giga illimitati: come funziona l’offerta

Di base l’offerta parte con 250 Giga, una soglia che per la maggior parte delle persone è già abbondante. Ma il vero messaggio che Vodafone vuole far passare è un altro: se inviti qualcuno a entrare in Vodafone, quei Giga diventano illimitati allo stesso prezzo. È una di quelle dinamiche che strizzano l’occhio al passaparola e che, nel quotidiano, possono risultare interessanti soprattutto per chi ha amici o familiari pronti a cambiare operatore. Nel frattempo, comunque, non si resta certo a corto di dati, ed è questo che conta davvero.

Accanto ai Giga ci sono i classici minuti illimitati e un pacchetto di SMS che, ammettiamolo, oggi interessa sempre meno, ma fa ancora parte della formula. Più interessante è il discorso sul roaming: 45 Giga utilizzabili in Unione Europea, con un’estensione che comprende anche Svizzera e Regno Unito. Per chi viaggia spesso o lavora spostandosi, è un dettaglio che pesa, perché riduce la necessità di controllare continuamente consumi e soglie.

Sul fronte della rete, Vodafone continua a spingere forte sul 5G, promettendo velocità che arrivano fino a 2 Gbps, ovviamente a patto di avere un dispositivo compatibile e di trovarsi sotto copertura. È una promessa che ormai molti operatori fanno, ma Vodafone la accompagna con una lunga serie di riconoscimenti da parte di società indipendenti come Ookla, Opensignal e nPerf, che negli ultimi anni hanno spesso premiato la qualità e le prestazioni della sua rete. Al di là dei bollini, quello che conta è l’esperienza quotidiana, e l’azienda punta tutto sull’idea di una connessione stabile e veloce, anche nei momenti di maggiore congestione.

Un altro aspetto interessante è la gestione del credito. Con l’addebito automatico, Vodafone prova a eliminare uno dei fastidi storici delle ricaricabili: restare senza credito nel momento meno opportuno. Se il credito scende sotto una certa soglia, viene ricaricato automaticamente, evitando interruzioni improvvise. A questo si aggiunge una sorta di “paracadute” che consente di continuare a chiamare e navigare fino a 48 ore anche in caso di credito esaurito, una soluzione pensata per chi vive lo smartphone come uno strumento essenziale e non vuole brutte sorprese.

Infine c’è la libertà di scegliere tra SIM fisica ed eSIM, un dettaglio che racconta bene come l’offerta sia pensata anche per dispositivi più moderni e per chi vuole evitare spedizioni e attese. Nel complesso, Vodafone PRO sembra voler parlare a chi cerca un piano semplice, generoso e senza troppi pensieri, cercando di giustificare il prezzo non solo con i numeri, ma con l’idea di un servizio che “funziona sempre”, o almeno ci prova.