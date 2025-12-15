Vodafone PRO: 250 Giga, 5G e chiamate illimitate a 11,95€/mese!

Se stai pensando di dare una marcia in più al tuo smartphone, Vodafone PRO è una proposta che merita attenzione. A 11,95 euro al mese, con un costo di attivazione di 10 euro e la spedizione della SIM completamente gratuita, questa offerta punta a portarti senza fatica in un’esperienza di navigazione veloce, senza limiti e perfetta sia in Italia sia durante i tuoi viaggi in Europa. La parola chiave qui è libertà: libertà di navigare, chiamare e messaggiare senza dover contare ogni singolo giga o preoccuparti del credito residuo.

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Con Vodafone PRO, hai 250 Giga a disposizione, minuti illimitati e 200 SMS. Se viaggi spesso, i 45 Giga inclusi per l’uso in UE — comprensivi di Svizzera e Regno Unito — ti permettono di restare sempre connesso senza pensieri. La rete è ovviamente 5G, pronta a raggiungere velocità fino a 2 Gbps, ma per sfruttarla appieno serve un dispositivo compatibile e naturalmente la copertura Vodafone nelle zone che visiti.

Tra i vantaggi più pratici c’è la continuità di servizio fino a 48 ore: anche se dovessi esaurire il credito, potrai continuare a navigare e a chiamare senza interruzioni per due giorni. La segreteria telefonica e il servizio di recall diventano strumenti preziosi per non perdere mai un messaggio o una chiamata importante. E quando arriva il momento di scegliere la tua SIM, la decisione è tutta nelle tue mani: puoi optare per la classica SIM fisica o per una eSIM, comoda e immediata, senza attese per la consegna.

Chi ama viaggiare apprezzerà il fatto che, oltre ai Giga in UE, la gestione dei consumi e del credito diventa completamente automatica grazie all’addebito automatico: il sistema ricarica 5 euro ogni volta che il tuo credito scende sotto soglia, così puoi dire addio allo stress di rimanere senza connessione.

A chiudere il quadro, Vodafone non manca di mostrare i suoi numeri sul campo: la rete mobile è stata premiata come la più veloce in Italia da Ookla, prima in otto categorie secondo OpenSignal e leader nelle prestazioni 5G secondo nPerf. In altre parole, con Vodafone PRO non solo hai un’offerta ricca di Giga e vantaggi pratici, ma lo fai viaggiando su una rete premiata e affidabile, pronta a supportarti in ogni momento, dal lavoro ai social, dalle chiamate ai contenuti multimediali più pesanti.

In breve, Vodafone PRO punta a trasformare il tuo smartphone in uno strumento sempre pronto, senza interruzioni e con prestazioni al massimo. Non è solo una SIM: è un modo per sentirsi liberi, connessi e sicuri di avere sempre tutto a portata di mano, ovunque tu sia.