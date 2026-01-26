Vodafone introduce la raccomandata prima della sospensione delle linee

In questo articolo Indice dei contenuti 1 sezione 01 Vodafone fissa nuove regole sui ritardi, scadenze e riattivazioni a pagamento

Vodafone ha deciso di intervenire in modo più strutturato nella gestione delle posizioni debitorie, introducendo un passaggio formale che segna una svolta nel recupero crediti. A partire dal 20 gennaio 2026, gli abbonati che accumulano fatture non saldate e non rispondono ai solleciti precedenti ricevono una raccomandata con ricevuta di ritorno. Non si tratta di un semplice promemoria. Parliamo di un vero preavviso che mette nero su bianco l’elenco delle somme dovute e concede un tempo limitato per rientrare nei pagamenti. Il termine fissato è di 15 giorni dall’invio della comunicazione, periodo entro il quale il cliente può regolarizzare la propria posizione evitando interessi e ulteriori conseguenze.

L’operatore punta a rendere più trasparente e tracciabile il percorso che porta alla sospensione del servizio, riducendo le zone grigie tra sollecito informale e interruzione effettiva della linea. Il pagamento può avvenire attraverso diversi canali digitali e fisici, dall’app ufficiale ai punti convenzionati. Nel caso in cui il saldo sia già stato effettuato, l’utente è chiamato a dimostrarlo fornendo la documentazione necessaria ai canali di assistenza. Se non arrivano riscontri, la procedura prosegue in automatico, avviando la fase successiva prevista dalla normativa vigente.

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Vodafone fissa nuove regole sui ritardi, scadenze e riattivazioni a pagamento

Il nuovo meccanismo stabilisce scadenze precise che riducono l’incertezza sul futuro della linea. Dopo 40 giorni dal ricevimento della raccomandata, se il pagamento non viene registrato, il servizio può essere sospeso senza ulteriori comunicazioni intermedie. Se la situazione resta irrisolta per altri 20 giorni, il contratto viene chiuso e la linea definitivamente disattivata, pur lasciando invariato l’obbligo di saldare gli importi arretrati. A ciò si aggiunge un pacchetto di costi accessori che rende la morosità ancora meno conveniente. Gli oneri amministrativi legati alla gestione del recupero, le spese di spedizione della raccomandata e il costo per un’eventuale riattivazione del servizio vanno a sommarsi al debito principale, aumentando l’impatto economico complessivo per il cliente in ritardo.

La scelta di formalizzare il processo tramite raccomandata rappresenta anche una tutela legale per l’operatore. L’azienda può infatti dimostrare in modo inequivocabile di aver informato l’utente prima di procedere con misure più drastiche. Dal punto di vista dei consumatori, la novità impone maggiore attenzione alla gestione delle scadenze e ai metodi di pagamento automatici, che possono evitare situazioni di blocco improvviso dei servizi. Vodafone sembra così voler inviare un segnale chiaro. Il dialogo resta aperto, ma il tempo delle tolleranze indefinite è finito.