Vivo X300 Ultra: quanto bisognerà attendere ancora?

L’attesa potrebbe essere quasi agli sgoccioli per gli utenti Vivo. Secondo quanto emerso, il modello X300 Ultra sarebbe atteso per marzo. La tempistica suggerisce un anticipo rispetto alla tradizionale finestra di lancio della serie Ultra. La mossa potrebbe riflettere la volontà del marchio di consolidare la propria presenza nel segmento dei dispositivi premium. Accelerando i tempi rispetto agli anni precedenti. Uno degli elementi più rilevanti del nuovo modello riguarda il processore. Dopo anni di collaborazione con MediaTek, la serie X Ultra sembra pronta a sperimentare con Qualcomm. Ciò adottando il chip Snapdragon 8 Elite Gen 5. Tale scelta potrebbe segnare un cambiamento importante per prestazioni, gestione energetica e per l’esperienza complessiva degli utenti.
Nuovo Vivo X300 Ultra: ecco cosa sappiamo sullo smartphone
Il comparto fotografico è destinato a diventare uno dei principali punti di interesse. Secondo le anticipazioni, il Vivo X300 Ultra potrebbe introdurre due sensori da 200 MP, uno per la fotocamera principale e uno per il teleobiettivo. Una risoluzione così elevata non equivale automaticamente a una qualità superiore. Ciò poiché le dimensioni del sensore giocano un ruolo determinante nella resa finale. Eppure, sensori ad alta risoluzione offrono maggiore flessibilità nello zoom “ottico” o “lossless”.
Il funzionamento dei sensori sfrutta tecniche avanzate come il pixel binning, che combina più pixel in uno solo per migliorare nitidezza e luminosità. Riguardo i fornitori, il sensore principale dovrebbe essere un Sony IMX09E. Mentre il teleobiettivo impiegherà un Samsung ISOCELL HPB. Completano il comparto una fotocamera ultrawide da 50 MP (Sony LYT-828) e una frontale anch’essa da 50 MP, con tutti i sensori principali dotati di stabilizzazione ottica.
Di solito, la serie X Ultra è stata riservata al mercato cinese, ma il nuovo X300 Ultra potrebbe segnare un’espansione verso mercati più ampi. Se confermate, le caratteristiche tecniche rappresenterebbero non solo un aggiornamento, ma anche una strategia più ambiziosa da parte di Vivo.