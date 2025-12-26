Vivo X300 FE riceve la certificazione Bluetooth SIG

Sembra che vedremo arrivare molto presto un nuovo smartphone del produttore tech Vivo. Ci stiamo riferendo al prossimo Vivo X300 FE. Quest’ultimo ha da poco ricevuto l’importante certificazione dell’ente Bluetooth SIG e questo non fa che segnalare il suo imminente arrivo sul mercato. La certificazione in questione ha poi rivelato anche l’arrivo del prossimo Jovi X300 FE. Quest’ultimo sarà la versione re-branded dello smartphone di Vivo per il mercato brasiliano.

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Vivo X300 FE riceve la certificazione dell’ente Bluetooth SIG, ecco i dettagli

In queste ultime ore il prossimo smartphone Vivo X300 FE ha ricevuto l’importante certificazione Bluetooth SIG. Il device in questione è stato certificato con i numeri di modello V2537 e V2542. Come già detto, è stato certificato dall’ente anche lo smartphone noto con il nome di Jovi X300 FE, ovvero la versione re-branded di Vivo X300 FE per il mercato brasiliano. Questo device è stato certificato con il numero di modello Jovi V2505.

Secondo le indiscrezioni che sono emerse fino ad ora, il nuovo Vivo X300 FE sarà anch’esso una versione re-branded di un altro device di Vivo. Si tratta di Vivo S50 Pro Mini, il quale è stato presentato in veste ufficiale poco tempo fa per il mercato cinese. È probabile che l’azienda commercializzerà quest’ultimo presso altri mercati con il nome di Vivo X300 FE. Trattandosi di un re-branded, le specifiche tecniche tra i due saranno le medesime. Ve le riassumiamo qui di seguito.