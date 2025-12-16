Vivo Pad 5 Pro Soft Light Edition è ufficiale, ecco le specifiche

Lo avevano anticipato qualche giorno fa i rumors ed i leaks, ma ora è ufficiale. In queste ultime ore,infatti, il produttore tech Vivo ha presentato ufficialmente per il mercato cinese un nuovo tablet. Si tratta del nuovo tablet noto con il nome di Vivo Pad 5 Pro Soft Light Edition. Come suggerisce il nome, ci troviamo di fronte ad una versione speciale del modello base Vivo Pad 5 Pro. A cambiare sono le caratteristiche del display.

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Vivo annuncia in veste ufficiale in Cina il nuovo Vivo Pad 5 Pro Soft Light Edition

In queste ultime ore il produttore tech Vivo ha presentato in veste ufficiale in Cina un nuovo tablet. Come già accennato in apertura, si tratta del nuovo Vivo Pad 5 Pro Soft Light Edition. Quest’ultimo si distingue dal modello base per il display. Il nuovo tablet di Vivo dispone di un rivestimento morbido che aiuta a ridurre l’abbagliamento e l’affaticamento degli occhi, soprattutto dopo periodi lunghi di utilizzo del tablet. L’azienda ha anche introdotto la nuova tecnologia di ingresso della luce a doppio lato. Quest’ultima permette di migliorare l’efficienza della luminosità mantenendo basso il consumo energetico.

Per il resto, il pannello ha 13 pollici di diagonale con risoluzione pari a 3096 × 2064 pixel e con una frequenza di aggiornamento molto elevata pari a ben 144Hz. Dal punto di vista prestazionale, a bordo troviamo uno dei processori più potenti di casa MediaTek, ovvero il soc MediaTek Dimensity 9400. L’autonomia è poi affidata ad una batteria davvero ampia, con una capienza pari a ben 12.050 mah. Gli utenti potranno inoltre sfruttare la ricarica rapida da 60W per ricaricare in tempi brevi il tablet.

Prezzo e disponibilità

Per il momento, il nuovo tablet Vivo Pad 5 Pro Soft Light Edition sarà disponibile all’acquisto per il mercato cinese. Il suo prezzo di vendita partirà da circa 445 euro al cambio attuale nel taglio con 12/256 GB.