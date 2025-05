Vivo Pad 5 ufficiale, re-branded di iQOO Pad 5?

Il produttore tech Vivo ha da poco annunciato in veste ufficiale per il mercato cinese il suo nuovo tablet di punta. Ci stiamo riferendo al nuovo Vivo Pad 5, anche se in realtà abbiamo già avuto modo di conoscerlo con un altro nome. Si tratta infatti di una versione re-branded dell’ultimo tablet del sotto brand iQOO, ovvero iQOO Pad 5. Vediamo qui di seguito le caratteristiche principali.

Vivo Pad 5, ufficiale la versione re-branded del tablet iQOO Pad 5

Vivo Pad 5 è il nuovo tablet del produttore tech Vivo, ma a quanto pare abbiamo già avuto modo di conoscerlo. Come già accennato in apertura, infatti, questo nuovo device altro non è se non la versione re-branded del nuovo tablet del sotto brand dell’azienda iQOO, ovvero lo scorso iQOO Pad 5. Una delle poche differenze tra questi due dispositivi sono le colorazioni disponibili.

Il nuovo tablet a marchio Vivo sarà infatti disponibile all’acquisto in tre colorazioni, ovvero Blue, Pink e Black. Per il resto, anche il design è il medesimo tra i due device. Sul fronte troviamo infatti un ampio display dalle cornici contenute e simmetriche tra loro, mentre sul retro troviamo un modulo fotografico di forma circolare con al suo interno un sensore fotografico principale da 8 MP più un flash LED.

Per quanto riguarda le prestazioni, a bordo di questo nuovo tablet troviamo uno dei processori più potenti del produttore MediaTek. Si tratta del soc MediaTek Dimensity 9300+ e quest’ultimo viene supportato da diversi tagli di memoria, comprendenti fino a ben 16 GB di RAM e fino a 512 GB di storage interno. Tornando al display , troviamo un pannello con tecnologia IPS LCD con una diagonale pari a 12.1 pollici e con una frequenza di aggiornamento molto elevata pari a ben 144Hz. Un’altra caratteristica di rilievo è poi la presenza di un’enorme batteria. Quest’ultima ha infatti una capienza di addirittura 10000 mah.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Vivo Pad 5 sarà disponibile all’acquisto inizialmente in Cina ad un prezzo iniziale di circa 310 euro al cambio attuale.