Vivo Pad 5 Pro in arrivo con la nuova serie Vivo S50

Fra pochissimi giorni il produttore tech Vivo terrà un importante evento durante il quale annuncerà la sua nuova serie di smartphone top di gamma Vivo S50. Oltre a questi device, però, sembra che l’azienda presenterà in veste ufficiale anche un altro device. Si tratta di un nuovo tablet, in particolare del prossimo Vivo Pad 5 Pro Soft Light. L’azienda ha rivelato in queste ore le sue peculiarità.

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Vivo Pad 5 Pro Soft Light in arrivo assieme alla nuova serie top di gamma Vivo S50

Il prossimo 15 dicembre 2025 il produttore tech Vivo annuncerà ufficialmente anche un nuovo tablet. Come già accennato in apertura, si tratta del prossimo Vivo Pad 5 Pro Soft Light, il quale sarà annunciato assieme ai nuovi smartphone top di gamma della serie Vivo S50. Come già detto, l’azienda ha da poco rivelato alcune delle sue presunte specifiche tecniche.

In particolare, sembra che questo device si distinguerà dal modello standard per il suo display. Il nuovo tablet disporrà infatti di un display ultra chiaro con una nuova “luce soffusa” che garantirà una migliore protezione per gli occhi. Oltre a questo, sembra che non ci saranno differenze sostanziali con il modello standard. L’azienda ha infatti confermato la presenza di un display con una diagonale pari a 13 pollici. La risoluzione sarà pari a 3.1K e ci sarà anche una frequenza di aggiornamento molto elevata pari a ben 144Hz. Non dovrebbe mancare nemmeno il supporto ad HDR10. L’azienda ha poi confermato alcune caratteristiche riguardanti le prestazioni. A bordo, sembra che sarà presente un potente processore di casa MediaTek. Si tratta del soc MediaTek Dimensity 9400.

Per il momento questo è quello che sappiamo sul prossimo tablet di punta Vivo Pad 5 Pro Soft Light. Come già accennato, però, mancano ormai davvero pochi giorni al suo debutto ufficiale. L’evento di presentazione si terrà infatti il prossimo 15 dicembre 2025.