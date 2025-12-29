Videocamere Nest: riconoscimento cani e gatti in miglioramento

Come ben sapete, Google si occupa costantemente di rilasciare aggiornamenti per tutti i propri software e tutte le proprie piattaforme, ovviamente anche la piattaforma smart home non è esclusa e tutti i dispositivi ad essa correlati, non a caso di recente Google ha rilasciato un update per Google Home che introduce dei miglioramenti significativi per l’esperienza d’uso delle videocamere Nest, nello specifico le modifiche puntano a perfezionare la capacità di questi dispositivi di capire ciò che vedono riducendo dunque le notifiche di sicurezza false positive.

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Un nuovo update con nuovi algoritmi

Il cuore dell’update si trova nel potenziamento della cosiddetta funzione volto familiare la quale grazie ad alcuni nuovi algoritmi permette alle videocamere Nest di essere decisamente più precise nell’identificare persone fisiche riducendo dunque gli errori nel riconoscimento, ad essere stato potenziato però è stato anche il rilevamento degli animali domestici, dal momento che il sistema è stato addestrato per distinguere meglio tra cani e gatti, anche quando questi ultimi si trovano ad una distanza decisamente importante dall’obiettivo.

In aggiunta, arriva anche un sensibile miglioramento nella gestione delle immagini in condizioni di scarsa illuminazione che consentirà di visualizzare gli animali con dei colori più fedeli alla realtà, evitando il classico effetto sbiadito delle riprese notturne.

Ovviamente tutti questi aggiornamenti hanno un nome in comune, l’intelligenza artificiale, quest’ultima infatti ha assunto un ruolo fondamentale nella creazione di descrizioni testuali degli eventi e nel caso in cui la videocamera rilevi una persona sconosciuta che il sistema non è in grado di identificare, la descrizione fornita sarà sviluppata proprio grazie all’intelligenza artificiale e sarà molto più ricca degli aspetti fisici.

Te lo approccio verrà utilizzato anche per i video di lunga durata dal momento che gli utenti, invece di ricevere delle semplici e immediate notifiche, riceveranno delle descrizioni estese e profonde e soprattutto ricche di contesto in grado di riassumere in modo preciso e reale sequenze complesse senza obbligare alla visione del filmato.