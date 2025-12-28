Vice City torna online: controlli touch e salvataggi cloud pronti

L’attesa per GTA 6 si è allungata ancora, e dopo l’ennesimo rinvio a novembre del prossimo anno la sensazione è quella di avere davanti un orizzonte lontano, quasi sospeso. Vice City, per ora, resta un miraggio. Eppure, in modo un po’ sorprendente, oggi è possibile tornarci senza aspettare il prossimo capitolo e senza nemmeno installare nulla. GTA: Vice City, quello originale, è infatti giocabile direttamente dal browser, anche su smartphone, con tanto di controlli touch integrati. Una di quelle cose che fino a qualche anno fa avrebbero fatto sorridere per incredulità.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Gioca a GTA: Vice City direttamente dal browser su PC e smartphone

L’idea nasce dal lavoro del team DOS Zone, un nome che chi segue la preservazione videoludica conosce già piuttosto bene. Il loro obiettivo è chiaro: riportare in vita giochi storici rendendoli accessibili attraverso l’emulazione online. Non è la prima volta che ci riescono, visto che in passato hanno già reso giocabili via browser titoli come Doom, Half-Life: Deathmatch e il primissimo GTA. Vice City, però, ha un peso emotivo diverso. È un gioco che per molti rappresenta un’epoca precisa, fatta di neon, musica anni Ottanta e una sensazione di libertà totale difficile da replicare.

Il bello di questa versione è la sua immediatezza. Si apre il link, si aspetta qualche secondo e si è già catapultati nelle strade di Vice City. Funziona su Windows, macOS, Linux, Android e iOS, purché si utilizzi un browser moderno. È stato provato anche su console portatili e tablet, e sì, gira pure su smartphone. I controlli touch fanno il loro dovere, anche se è evidente che Vice City dia il meglio di sé con un controller fisico o una tastiera sotto le dita.

C’è anche una gestione intelligente dei salvataggi. È possibile conservare i progressi in locale sul proprio dispositivo, e per chi vuole c’è l’opzione del cloud tramite la piattaforma js-dos, utile se si passa spesso da un dispositivo all’altro. Bisogna però fare i conti con una limitazione importante: la versione dimostrativa si ferma piuttosto presto, al primo checkpoint significativo, quello dell’Ocean View Hotel. Per andare oltre, il sistema chiede una prova di possesso del gioco originale, attraverso il caricamento dei file retail che vengono verificati per assicurarsi che siano autentici.

Rivivi Vice City anni ’80 ovunque, anche su dispositivi mobili

Ed è qui che entra in gioco la questione più delicata. Quanto potrà durare tutto questo prima che Rockstar decida di intervenire? Vice City è ancora in vendita in varie edizioni, e l’idea di una versione accessibile via browser non è detto che venga vista di buon occhio. DOS Zone specifica di non distribuire direttamente contenuti protetti, affidandosi solo ai file caricati dagli utenti, ma resta comunque una zona grigia dal punto di vista legale.

Al netto di tutto, però, è difficile non rimanere colpiti. Vedere un gioco così complesso girare all’interno di un browser web racconta molto di quanto la tecnologia sia evoluta. È un piccolo assaggio di Vice City, certo, ma anche un promemoria potente: a volte il passato videoludico è più vicino di quanto sembri, basta solo il link giusto.