GTA VI, scopriamo la soleggiata Vice City e i suoi dintorni

Il trailer di GTA VI pubblicato da Rockstar Games ha permesso di scoprire molte informazioni su Jason e Lucia ma, al tempo stesso, ammirare la bellissima Vice City. La città può essere considerata una vera e propria protagonista del titolo considerando quanto sarà ampia e variegata.

Rockstar Games si è ispirata a Miami e alle Everglades per realizzare Vice City e lo stato della Leonida. Il sole, il mare e le spiagge affollate di giorno lasciano il posto ai club, alle supercar e alle luci al neon la notte. La città e l’intera contea si preannuncia essere un luogo pieno di vita come mai prima d’ora nella saga di Grand Theft Auto.

I luoghi noti fino ad ora, oltre alla città stessa sono cinque: Leonida Keys, Grassrivers, Port Gellhorn, Ambrosia e Monte Kalaga. Queste aree rappresentano le principali ambientazioni ispirate alle controparti reali che i giocatori potranno esplorare in lungo e in largo.

La Vice City di GTA VI sarà più grande e variegata che mai, Rockstar Games ha condiviso le primissime informazioni sui luoghi chiave della regione

Le Leonida Keys sono definite come “una porta per il paradiso” per la loro bellezza. L’arcipelago di isole tropicali è caratterizzato da mare cristallino e spiagge candide ma sono anche il luogo preferito dalla malavita locale.

Le paludi della Leonida, note come Grassrivers, sono definite dalla stessa Rockstar Games “l’indomabile gioiello della corona”. L’ecosistema naturale è ricco di vegetazione oltre che di alligatori rendendo questo territorio bellissimo ma pericoloso.

Molti dei traffici criminali di Vice City si svolgono a Port Gellhorn, una località turistica ormai decaduta che apre le proprie vie a chiunque sia in cerca di divertimento, legale o illegale. L’area di Ambrosia rappresenta il centro industriale della regione ed è dominata da una banda di motociclisti senza scrupoli. Infine, troviamo Monte Kalaga, il luogo perfetto per gite fuori porta, per ammirare la natura selvaggia o per scomparire dai radar.