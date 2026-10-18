Very Mobile, torna l’offerta 200 Giga a 5,99 euro ma con 200 SMS

Very Mobile ha lanciato nelle ultime ore una nuova campagna SMS rivolta ad alcuni già clienti, che vengono invitati a far passare un amico all’operatore con l’offerta Very 5,99 Special 200 Giga a 5,99 euro al mese. La novità sta tutta in un dettaglio, perché la proposta arriva ora in una versione con 200 SMS al posto degli SMS illimitati previsti fino a poco tempo fa.

Nel testo inviato ai clienti selezionati compare, come già successo in passato, la frase “Porta un amico in Very con 200 Giga”. Meglio però non fare confusione con l’iniziativa omonima Porta un amico in Very, quella che premia con ricariche omaggio chi convince amici e conoscenti a diventare clienti dell’operatore.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Come funziona il codice coupon da condividere

Lo schema ricalca quello già visto a settembre 2026. Il cliente selezionato riceve un codice coupon da girare a un’altra persona, che potrà poi attivare l’offerta in un negozio Very oppure online attraverso la pagina dedicata indicata nel messaggio. Il testo dell’SMS promette 200 Giga, minuti illimitati e 200 SMS a 5,99 euro al mese “PER SEMPRE”, con attivazione e SIM gratuite.

Chi sceglie la strada online deve inserire il codice dopo aver indicato se preferisce una SIM fisica oppure una eSIM. Il coupon va utilizzato entro il 24 ottobre 2026, salvo cambiamenti. Il passaggio ai 200 messaggi mensili allinea questa promozione al resto del portafoglio standard dell’operatore, disponibile sul sito e nei punti vendita.

Cosa include Very 5,99 Special 200 Giga

Ogni mese il pacchetto (che nel link compare con il nome Very 5,99 Special 5) mette a disposizione minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali, 200 SMS verso tutti i numeri italiani e 200 Giga di traffico dati fino in 5G. Curiosamente la pagina dell’offerta riporta ancora gli SMS illimitati, ma durante l’attivazione, una volta inserito il coupon, compaiono proprio i 200 SMS citati nel messaggio.

Sulla velocità di navigazione non ci sono indicazioni esplicite. Manca però il bollino del 5G Full Speed, quindi con ogni probabilità la connessione sarà limitata a 30 Mbps. Costo di attivazione e prezzo della SIM o eSIM restano gratuiti. Per l’identificazione online, oltre alla videoidentificazione che richiede la verifica di un operatore, si può usare lo SPID, accettato da dicembre 2023, e dall’estate 2024 anche le credenziali della CIE.

Superata la soglia dei 200 messaggi, ogni SMS inviato costa 29 centesimi secondo le informazioni raccolte, dato che i documenti di trasparenza tariffaria non lo specificano. Esauriti i Giga, invece, la navigazione si blocca fino al rinnovo successivo, che può comunque essere anticipato.

L’alternativa da 150 Giga e le altre iniziative

Sempre con scadenza al 24 ottobre 2026, alcuni clienti potrebbero ricevere la proposta Very 5,99 Special 150 Giga, attivabile con le stesse modalità. In questo caso il pacchetto comprende minuti illimitati, 200 SMS e 150 Giga in 5G fino a 30 Mbps sia in download sia in upload, sempre a 5,99 euro al mese ma con il primo rinnovo gratuito. Anche qui niente costi di attivazione né per la SIM.

Entrambe le offerte prevedono il pagamento su credito residuo. Se il credito non basta, la linea viene sospesa fino alla ricarica successiva, ma è possibile attivare gratuitamente la Ricarica Automatica, che accredita l’importo dell’offerta 12 ore prima del rinnovo mensile. Al coupon il cliente può inoltre affiancare il codice amico dell’iniziativa Porta un amico in Very, attiva fino al 3 dicembre 2026, che consente di ottenere fino a 100 euro di ricariche omaggio e regala un bonus a entrambi.

Dal 7 ottobre 2026 è partito anche il concorso Smartphone Days, che mette in palio ogni giorno 10 Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G. Possono partecipare sia i nuovi clienti sia quelli già attivi, una volta al giorno fino alle 23:59 del 5 novembre 2026. In roaming nell’Unione Europea, in Moldavia e in Ucraina, con le offerte da 5,99 euro la soglia dati prevista per il 2026 è di 9 Giga al mese.

Fonte: TecnoAndroid