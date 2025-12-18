Very Mobile spinge sui grandi numeri con 200 giga in 5G a 6,99 euro per sempre

Nel panorama delle offerte mobili più competitive, Very Mobile sceglie di puntare con decisione sulla quantità di dati e sulla semplicità delle condizioni. La nuova promozione si rivolge a un pubblico ampio, senza distinzioni di provenienza, e mette sul tavolo una combinazione che guarda alla fascia medio-alta del mercato pur mantenendo un prezzo contenuto.

Una proposta che mette al centro i giga

L’offerta Very Mobile include 200 giga di traffico dati ogni mese con 5G gratuito incluso, affiancati da minuti illimitati e SMS senza limiti verso tutti i gestori. Una dotazione pensata per chi utilizza lo smartphone in modo intensivo, tra streaming, social network, navigazione e lavoro in mobilità, senza dover monitorare continuamente il consumo dei dati.

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Il costo mensile è fissato a 6,99 euro al mese per sempre, elemento che rafforza l’attrattiva dell’offerta in un contesto in cui molte promozioni sono legate a scadenze temporanee. La stabilità del prezzo diventa quindi uno dei punti cardine della proposta.

Primo mese gratuito e costi iniziali ridotti

A rendere ancora più interessante l’offerta contribuisce il primo mese in omaggio, che consente di iniziare a utilizzare la linea senza sostenere subito il costo mensile. L’attivazione prevede un importo di 0,99 euro una sola volta, una cifra simbolica che abbassa ulteriormente la soglia d’ingresso.

La promozione è disponibile per utenti provenienti da qualsiasi operatore, senza limitazioni o vincoli particolari, rendendo il passaggio a Very Mobile semplice e immediato.

Attivazione digitale e scelta tra SIM ed eSIM

Very Mobile continua a puntare su processi digitali snelli. L’offerta può essere attivata anche tramite SPID, velocizzando le operazioni di identificazione. È inoltre possibile scegliere tra SIM fisica ed eSIM, soluzione che permette un’attivazione più rapida senza attendere la consegna a domicilio.

La navigazione in 5G è disponibile con un’offerta abilitata, un dispositivo compatibile e nelle aree coperte dalla rete Very Mobile, secondo le condizioni previste. Minuti e SMS sono inclusi senza limiti, nel rispetto delle condizioni d’uso e delle eventuali limitazioni stabilite dal gestore.

Una promozione pensata per durare

Con questa offerta, Very Mobile consolida il proprio posizionamento tra i gestori virtuali più aggressivi sul fronte dei dati. I 200 giga mensili rappresentano una soglia elevata per la maggior parte degli utilizzi quotidiani, mentre il prezzo bloccato nel tempo e il primo mese gratuito rendono la proposta particolarmente solida per chi valuta un cambio operatore senza complicazioni.