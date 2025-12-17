Very Mobile sfida Fastweb con due nuove offerte low cost

Fino ad oggi l’operatore telefonico virtuale Very Mobile dava la possibilità ai clienti di Fastweb di passare attivando le sue offerte di punta dal costo di partenza di 6,99 euro al mese. Tuttavia, secondo quanto riportato in rete in queste ore, l’operatore passerà molto presto il costo di queste offerte da 7,99 euro al mese per questi nuovi clienti.

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Very Mobile, per i clienti da Fastweb offerte low cost a partire da 7,99 euro al mese

L’operatore telefonico virtuale Very Mobile modificherà il prezzo di partenza delle offerte riservate ai nuovi clienti che richiedono la portabilità del proprio numero dall’operatore telefonico Fastweb. In particolare, secondo quanto riportato dai colleghi di Mondomobileweb.it, le offerte per questi nuovi clienti avranno molto presto un costo di partenza di 7,99 euro al mese. In passato, invece, questi clienti potevano passare all’operatore attivando offerte da 6,99 euro al mese.

Tra le offerte mobile attualmente disponibili dell’operatore virtuale Very Mobile, c’è quella denominata Very 6,99 200 Giga. Quest’ultima , come suggerisce anche il nome, arriva ad includere ogni mese un bundle con fino a ben 200 GB di traffico dati. Questo traffico sarà utilizzabile per navigare con una connettività massima pari al 5G Full Speed. L’offerta include poi ogni mese anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati da inviare verso tutti i numeri.

Il costo per il rinnovo è al momento pari a 6,99 euro al mese. Come riportato sul sito ufficiale dell’operatore, con l’attivazione di questa offerta gli utenti potranno utilizzare un mese di rinnovo in omaggio. L’operatore virtuale sta anche proponendo gratuitamente il costo della scheda sim e il costo della sua spedizione. Sarà invece previsto un costo di attivazione pari a 0,99 euro.

Nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, l’offerta è disponibile per chi proviene da Fastweb ancora ad un costo di 6,99 euro al mese.