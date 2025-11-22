Very Mobile rilancia la promo 5,99 Special con 200GB: l’offerta torna per chi invita un nuovo cliente

Very Mobile ripropone una delle sue iniziative più apprezzate, riservandola ancora una volta ai clienti già attivi. Con una nuova campagna SMS, l’operatore offre la possibilità di far attivare l’offerta Very 5,99 Special, un piano che mette a disposizione 200GB, minuti e SMS illimitati a un costo mensile di 5,99 euro. Il tutto senza spese di attivazione o costi per la SIM, sia in negozio sia tramite il sito ufficiale.

Per aderire è necessario inserire il codice coupon ricevuto via SMS e completare la richiesta entro il 25 novembre 2025, richiedendo la portabilità del proprio numero da qualsiasi altro operatore. L’attivazione può avvenire sia con SIM fisica sia in formato eSIM, scelta sempre più adottata grazie alla procedura rapida con SPID o CIE. Uno dei punti forti della promo è l’accesso al 5G Full Speed, cioè senza le limitazioni tipiche delle offerte sotto i 9,99 euro. Very assicura così velocità fino a 2 Gbps, sfruttando la rete WindTre nelle zone già coperte. Restano inclusi anche i servizi utili come hotspot, VoLTE, Wi-Fi Calling e i servizi di reperibilità, senza addebiti extra.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Very Mobile: rete 5G, roaming e vantaggi extra, cosa aspettarsi dalla 5,99 Special

La promozione in questione si affianca al programma “Porta un amico in Very”, attivo fino al 1° dicembre, che permette ai clienti di ottenere ricariche omaggio per ogni nuovo invitato che entra in VeryMobile. L’identificazione della SIM, oltre alla classica videoverifica, può essere fatta tramite SPID o CIE, rendendo più rapido il processo di attivazione.

Come detto, Very consente di navigare in 5G alla massima velocità disponibile, senza dover attivare opzioni aggiuntive. Il cliente può comunque scegliere l’opzione VeryPlus, utile per chi vuole Giga extra e sconti dedicati, gratuita il primo mese e poi disponibile a 0,99 centesimi fino al 3 dicembre 2025.

Il traffico dati si blocca una volta esauriti i 20GB, ma è sempre possibile anticipare il rinnovo dell’offerta per tornare a navigare. Con la funzione gratuita di Ricarica Automatica, poi, il credito viene ricaricato automaticamente 12 ore prima del rinnovo, così da evitare interruzioni del servizio. Per quanto riguarda il roaming nell’Unione Europea, minuti e SMS restano utilizzabili senza altri pagamenti. Per i dati viene applicato un limite mensile, che nel 2025 è pari a 7,60GB per le offerte da 5,99 euro. Una volta superata questa soglia è previsto un costo a consumo.