Very Mobile: più Giga, prezzi fissi e attivazioni immediate

Very Mobile sta vivendo una fase di forte espansione e ha deciso di rafforzare ulteriormente la propria presenza sul mercato con un nuovo pacchetto di offerte. Il nuovo listino ruota attorno a soglie dati sempre più generose, con proposte che partono da 150GB a 5,99€ per gli utenti provenienti da determinati operatori, fino ad arrivare a offerte che superano i 400GB per chi desidera una navigazione continua e senza limiti.

La rete, che oggi raggiunge quasi tutta la popolazione italiana, consente di navigare in 5G con velocità stabilite a seconda dell’offerta scelta, mantenendo però un’esperienza stabile anche nelle zone più affollate. Uno degli aspetti su cui l’azienda insiste maggiormente è la facilità di ingresso. Infatti la SIM può essere ordinata online con spedizione gratuita, mentre l’attivazione tramite SPID o carta d’identità elettronica permette di completare l’intero processo in pochi minuti.

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Very Mobile introduce 5G full speed e servizi extra per differenziarsi

Oltre alle promo più popolari, Very Mobile continua a sviluppare anche soluzioni destinate a un pubblico che desidera prestazioni superiori. Per questi utenti esiste la possibilità di attivare piani con 5G full speed, che sbloccano la velocità massima disponibile e si affiancano alle versioni standard con limite a 30Mbps.

L’operatore si concentra anche a fornire servizi extra che affiancano la connettività, come il programma Very Plus, pensato per ottenere più Giga ogni mese e accedere a sconti dedicati, oppure i servizi di sicurezza che proteggono la navigazione da minacce digitali. L’app ufficiale permette poi di controllare consumi, ricaricare la linea, attivare opzioni extra o modificare il metodo di pagamento con un’interfaccia pensata per essere immediata anche per chi non ha molta dimestichezza con le tecnologie.

Very Mobile sta investendo anche sulla rete commerciale, con oltre tremila punti vendita sul territorio, così da unire la comodità del mondo online alla presenza fisica. Le proposte per l’estero e la possibilità di acquistare smartphone ricondizionati completano un’offerta sempre più varia, che punta a rendere il marchio uno dei riferimenti più affidabili del settore low cost.