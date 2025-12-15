Very Mobile, Natale da favola con questa offerta

L’operatore telefonico virtuale Very Mobile vuole fare le cose in grande per queste festività natalizie. In questi ultimi giorni e fino agli ultimi giorni prima di Natale l’operatore ha reso disponibile la super offerta mobile nota con il nome di Very 4,99 150 Giga Christmas Edition. Si tratta di un’edizione speciale della sua offerta di punta. Per questa occasione, l’operatore sta anche proponendo ben due mesi di rinnovo gratuiti.

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Very Mobile spiazza, per Natale arriva l’offerta Very 4,99 150 Giga Christmas Edition

Per questo Natale l’operatore telefonico virtuale Very Mobile ha spiazzato la concorrenza e gli utenti con una super offerta. Come già accennato in apertura, si tratta dell’offerta denominata Very 4,99 150 Giga Christmas Edition. Quest’ultima è una versione speciale di questa offerta e ora arriva ad includere ben due mesi di rinnovo gratuiti.

Nello specifico, ogni mese gli utenti potranno utilizzare ogni mese fino a ben 150 GB di traffico dati per navigare con una connettività pari alle nuove reti di quinta generazione. La velocità massima disponibile è però pari a 30 mbps. Oltre a questo, come da tradizione di Very Mobile, il bundle dell’offerta mette a disposizione anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed sms illimitati da inviare verso tutti i numeri.

Tutto questo ad un costo per il rinnovo estremamente vantaggioso. Gli utenti che attiveranno l’offerta dovranno infatti pagare soltanto 4,99 euro al mese. Come già detto, attivando questa offerta gli utenti potranno usufruire di due mesi di rinnovo gratuitamente. L’operatore virtuale, in particolare, effettuerà una ricarica pari al costo delle due prime mensilità dell’offerta.

Very 4,99 150 Giga Christmas Edition è tuttavia un’offerta mobile non disponibile per tutti. Sarà infatti disponibile all’attivazione soltanto dai nuovi clienti di Very Mobile che decideranno di richiedere la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici rivali. Tra questi, sono compresi ad esempio Iliad e Fastweb.